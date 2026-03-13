Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER E MILAN SU KIM , MA NON SOLO. NAPOLI, LOBOTKA PUO' RINNOVARE E POI PARTIRE IN ESTATE. IL MILAN CONTINUA A PENSARE A KEAN. JUVENTUS TRA IL RINNOVO DI VLAHOVIC E I RINFORZI NECESSARI. ATALANTA, AVANTI CON PALLADINO. MANDAS TORNA ALLA LAZIO IN ESTATE.

INTER

Per l'Inter la prossima sarà un'estate cruciale, con tanti giocatori in partenza per scadenza di contratto che a meno di sorprese dovrebbero lasciare Appiano per poi essere sostituiti da altrettanti rinforzi di spessore: non potrebbe essere altrimenti, visto che Darmian, Sommer, de Vrij, Acerbi e Mkhitaryan sono stati colonne della squadra in questi anni. E per aiutare Chivu, si guarda soprattutto in Germania in questi giorni. Occhi in Bundesliga per rafforzare mediana e difesa: tre occasioni low cost stuzzicano Ausilio Non è un tedesco, ma dal 2023 veste la maglia del Bayern, con alterne fortune, dopo aver fatto cose importantissime con quella del Napoli: Kim Min-Jae è l'obiettivo per la difesa. Il sudcoreano era stato sondato anche in passato, ma i 57 milioni spesi dai bavaresi per lui nell'estate di tre anni fa hanno avuto il loro peso. L'arrivo di Tah e la conferma di Upamecano potrebbero consigliare l'ex azzurro a cambiare aria a giugno. Anche a centrocampo c'è una doppia occasione a parametro golosissima

Sempre dal Bayern, Leon Goretkza assicurerebbe esperienza internazionale e altissima qualità: a 31 anni, il tedesco è a caccia dell'ultimo grande contratto, e sfida, della sua carriera, e potrebbe trovarli in Italia (leggi qui le ultime di TMW). È scadenza di contratto quindi nessun costo di cartellino, stesso discorso per Julian Brandt. Lui di anni ne ha 29, ha vinto molto meno del compagno e magari con la maglia dell'Inter potrebbe togliersi quelle soddisfazioni che il dominio bavarese gli ha impedito di trovare in patria.

MILAN

Pranzo di mercato ieri in casa Milan: Max Allegri e l’ad Furlani hanno portato a tavola i temi principali dell’attualità e del futuro del club: nella sala da pranzo di Milanello, due giorni dopo il derby vinto e cioè alla ripresa della preparazione, si è parlato soprattutto delle strategie per il futuro del progetto tecnico. Il fatto che siano stati ad e allenatore a parlarne è significativo, sia per il clima di serenità che regnava a tavola, sia per ribadire che le scelte saranno assolutamente comuni e condivise tra area sportiva e finanziaria. Dalla sola qualificazione alla Champions League, il Milan punta a ricavare sessanta milioni, evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport. Un tema determinante per le ambizioni tecniche così come per la sostenibilità economica del club. Soldi che il Milan americano reinvestirà nella squadra, come da strategia aziendale: ciò che entra in cassa grazie alla squadra viene impegnato nella squadra stessa. La cifra potrà essere resa più consistente dalle cessioni, oltre che dal tesoretto ricavato dai riscatti dei rossoneri in prestito. Cento milioni di affari sono la quota base, tra incassi per il ritorno in Champions e gli obblighi di riscatto. Come riutilizzare la somma ricavata? Un colpo per reparto, un giocatore che sia nel futuro del Milan un titolare di peso. Su questo Allegri ha avuto rassicurazioni.

Nel menù del pranzo avvenuto ieri tra Allegri e Furlani, a Milanello, è stato sicuramente servito il tema prossimo attaccante del Milan: il nome che più intriga gioca in Italia con la maglia viola. Prima delle delusioni di questa stagione con la Fiorentina, Moise Kean aveva vissuto un campionato da bomber, fino ad arrivare al 'titolo' di vice cannoniere del torneo scorso. Le caratteristiche sono quelle che piacciono ad Allegri: fisicità per competere nei duelli e velocità per le ripartenze veloci, evidenzia la Gazzetta dello Sport. La clausola rescissoria da 62 milioni (attiva nelle prime due settimane di luglio) oggi non rispecchia il valore del giocatore: il Milan potrà verificare le condizioni di mercato già all’inizio dell’estate, prima che Kean entri eventualmente a far parte del giro azzurro di Gattuso ai Mondiali. Moise ritroverebebbe Allegri, con cui ha lavorato per tre stagioni alla Juventus, e l’amico Rafa Leao, altro attaccante con la passione del rap, con cui invece non ha mai fatto coppia sul campo. L’attacco verrebbe completato poi da Leao e Pulisic, i migliori marcatori rossoneri della stagione, dando ad Allegri un bell'assortimento lì davanti. Le opzioni alternative sono decisamente “alternative”: Guirassy del Dortmund e il solito Vlahovic se la trattativa con la Juve per il prolungamento non si concludesse con il lieto fine.

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul mercato del Milan, discusso ieri nel pranzo di Milanello tra Allegri e Furlani: la difesa rossonera ha bisogno di un rinforzo nonostante i numeri della stagione la eleggano, al momento, migliore della A. Solo venti i gol subiti da Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ex reparto fragilissimo diventato il più solido del campionato sotto la cura Allegri. Max gradisce elementi di esperienza e con uno spiccato atletismo: l’ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, è tra i più apprezzati. A ventinove anni, con un contratto in scadenza nel 2028, il prezzo del cartellino non supera i trenta milioni. Anche l’esperienza tedesca di Kim è stata più faticosa di quanto immaginato: 105 presenze totali finora, in tre stagioni, con 5 gol segnati. Il laziale Gila è una valida pista alternativa. In mezzo, occhi in Baviera anche per quanto riguarda uno degli obiettivi di mercato della mediana. Leon Goretzka, 31 anni, è a fine contratto e in estate si libererà dal Bayern a titolo gratuito. Con le debite proporzioni, un affare in stile Modric.

JUVENTUS

L'edizione di oggi del Corriere dello Sport fa un punto di mercato attorno al difensore centrale Marcos Senesi (28 anni), il cui futuro professionale potrebbe essere nella nostra Serie A. Il quotidiano riporta come sabato sera allo Stadium, per assistere a Juventus-Pisa, ci fosse un operatore di mercato vicino al calciatore argentino ma con doppio passaporto italiano, in scadenza di contratto con gli inglesi del Bournemouth. In corsa c'è la Juventus, come noto, e stando alle informazioni che vengono riferite, l'AD bianconero Comolli avrebbe già presentato una propria proposta. L'argentino, approfittando del regime di svincolo, pare abbia chiesto 5 milioni di euro di ingaggio. Una cifra troppo alta per i parametri di Exor. Su Senesi, comunque, non ci sarebbe soltanto la Juventus: la concorrenza è rappresentata da realtà di campionati esteri, e in tal senso vengono segnalate l'Aston Villa in Premier League e il Barcellona in Liga, ma anche da rivali in campo nazionale come la Roma, che tra l'altro rischia di perdere Celik a zero in estate. In generale, comunque, alla Juventus si sta già discutendo a proposito della strategia da adottare nel prossimo calciomercato estivo, che prevedrà un nuovo tentativo per riportare in bianconero l'attaccante Randal Kolo Muani, che nel frattempo si è trasferito in prestito al Tottenham dal Paris Saint-Germain, proprio come avvenuto a gennaio. Sarebbe quindi lui l'obiettivo, per niente segreto, di Comolli e della Signora.

Il tema Dusan Vlahovic resta di strettissima attualità, in casa Juventus. Per due motivi distinti. Ieri il serbo è rientrato a tutti gli effetti in gruppo a disposizione di Luciano Spalletti, dopo alcuni giorni di allenamento parziale col resto dei compagni. E così le speranze di vederlo a disposizione per l'Udinese salgono in modo importante. Un'assenza dal campo di 3 mesi e mezzo che è pesata non poco, nell'economia dei risultati della Juventus. C'è poi la nota questione legata al futuro: il quotidiano Tuttosport parla di contatti nella giornata di ieri fitti e costanti, in merito alla trattativa per il prolungamento del suo contratto in scadenza al termine di questa stagione. Una trattativa che resta complicata, ma come vi stiamo raccontando da giorni è da registrare l'apertura da parte del centravanti ai dialoghi con la Juventus dopo mesi di silenzi e rapporti tesi. Il suo agente Ristic è a Torino in questi giorni e non è da escludere che possa esserci un'accelerata a stretto giro di posta. L'idea della Juventus resta quella di abbassare l'ingaggio attuale, arrivando ad un prolungamento da circa 6 milioni di euro netti di parte fissa a cui aggiungere copiosi bonus legati al suo rendimento individuale e agli obiettivi raggiunti in futuro dalla squadra.

Non solo la questione legata al rinnovo, oggi possibile, di Dusan Vlahovic. In casa Juventus c'è grande attenzione alla costruzione dell'attacco del futuro, dopo il flop di Openda e i problemi avuti da Jonathan David nell'arco della stagione. Entrambi, in vista del prossimo campionato, potrebbero fare le valigie e cercare fortune altrove nel caso in cui arrivassero offerte degne di nota. In questo senso, pur tentando di prolungare con Vlahovic, la Juventus da tempo ha riattivato i contatti per Randal Kolo Muani, attaccante oggi al Tottenham e mai sparito dai desideri del club bianconero. Non solo il centravanti francese però, visto che il quotidiano Tuttosport propone altri due nomi affascinanti in ottica futura. Nello specifico, si legge, nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per capire la situazione di Robert Lewandowski: in scadenza col Barcellona al termine di questa stagione, in una recente intervista ha confessato di non avere fretta nello scegliere una direzione per il futuro. Non solo il polacco però: la Juventus starebbe infatti seguendo con attenzione anche la situazione di Nicolas Jackson, attaccante di proprietà del Bayern Monaco in gol anche contro l'Atalanta che nel club bavarese è parzialmente oscurato da quella macchina da gol che è Harry Kane.

NAPOLI

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa un punto su quelli che sono i rinnovi di contratto previsti in casa Napoli, in particolare il quotidiano si concentra su due pilastri del centrocampo azzurro, protagonisti degli scudetti del 2023 e del 2025, come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa. Il regista slovacco, si legge, potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni in Campania. Su di lui tante voci di mercato, una su tutte quella della Juventus, con Luciano Spalletti che farebbe carte false per accoglierlo nuovamente con sé. Lobotka comunque è riconoscente alla società partenopea ed è per questo che prima di lasciare Napoli potrebbe decidere di rinnovare per permettere al club di monetizzare. Diverso sembra il destino del camerunense, che resta uno dei calciatori più importanti della progetto. Nonostante ci siano diverse squadre su di lui, la dirigenza del Napoli è pronta ad offrirgli un rinnovo da 4 milioni di euro all'anno garantiti fino al 2030.

ATALANTA

I sei gol subiti contro il Bayern Monaco non hanno intaccato la reputazione di Raffaele Palladino in seno all'Atalanta. Troppo forti i bavaresi per reggere l'urto e, anche grazie alla vittoria contro il Borussia Dortmund, c'è l'intenzione di continuare con il tecnico napoletano. Tanto che nei prossimi giorni - a inizio settimana - ci sarà un incontro per il possibile rinnovo, con un contratto più lungo rispetto alla scadenza attuale al 30 giugno del 2027. Sul tavolo c'è l'intenzione di prolungare fino al 2029. Tre anni e mezzo per dare uno scossone, affidare il progetto nel lungo termine. A breve scadenza c'è la possibilità - remota, al momento - di arrivare al quarto posto, distante cinque punti, oltre a giocarsi una finale di Coppa Italia: la semifinale con la Lazio è quindi la partita più importante da qui alla fine della stagione, perché significherebbe allargare al settimo posto la qualificazione in Europa, anche se solo con quella Cenerentola che è la Conference League. L'idea dei nerazzurri è quindi di affidarsi a Palladino. Il mese di febbraio, con la vittoria del premio per il migliore allenatore, giustifica ulteriormente la scelta agli occhi dei dirigenti, convinti di avere trovato l'uomo giusto per gestire il dopo Gasperini.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro dell'Atalanta, iniziando dai giocatori dotati di maggiore esperienza e leadership in questo gruppo, che andranno valutati e analizzati in base a ciò che hanno dato, a partire da giugno. Marten de Roon, Berat Djimsiti, Mario Pasalic, Davide Zappacosta e Sead Kolasinac sono tutti over 30 ma pienamente inseriti nel progetto. De Roon, Zappacosta e Djimsiti, altra statistica, sono i primi tre giocatori di movimento per minuti trascorsi in campo. Giocatori centrali dunque. Come Kolasinac, la cui presenza porta l’alone di leadership che aiuta la squadra a reggere meglio ogni pressione, sottolinea oggi la rosea. Marten de Roon, Berat Djimsiti e Mario Pasalic sono già nella storia del club: i tre sono infatti il 2°, il 3° e il 5° più presenti di sempre nella storia del club. De Roon, capitano, è a sole due lunghezze da Gianpaolo Bellini (435 a 433): potrebbe affiancarlo contro il Bayern e superarlo prima della sosta nella sfida contro il Verona.

LAZIO

L'avventura in terra inglese di Christos Mandas, portiere che nel calciomercato di gennaio ha lasciato la Lazio per tentare la fortuna in Premier League, di fatto non è ancora iniziata. L'estremo difensore greco classe 2001 è ormai un tesserato delle Cherries d'Inghilterra dal 27 gennaio scorso, ma ancora non ha potuto sfoderare le proprie abilità nel ruolo, né mettersi alla prova sul nuovo palcoscenico. Per il momento infatti Mandas altro non è se non il portiere di riserva del Bournemouth. Comprensibile, se si pensa come il club rossonero di Premier solo qualche mese prima avesse investito quasi 30 milioni di euro per assicurarsi il nuovo estremo difensore, prelevando il serbo Djordje Petrovic dal Chelsea, con cui è stato sottoscritto un contratto a lungo termine, con scadenza 2030. E le prestazioni di quest'ultimo non hanno fino a qui mai indotto il suo allenatore, il basco Iraola, a modificare le gerarchie per la porta del Bournemouth. Con Petrovic che quindi è rimasto titolare senza discussioni, e Mandas che è costretto a guardarlo da fuori. La stagione non è ancora finita, è possibile che Mandas alla fine riesca comunque a ritagliarsi un proprio spazio al Bournemouth, certo è che se la situazione dovesse rimanere com'è, difficilmente si assisterebbe ad un futuro diverso dal ritorno alla casa madre Lazio, per il nazionale greco. Anche per via della formula con cui lo ha acquistato il Bournemouth: un prestito con obbligo di riscatto condizionato a un certo numero di presenze, che difficilmente potrà raggiungere. Rimarrebbe comunque il diritto in favore degli inglesi, ma si fatica a pensare a un investimento da 18,5 milioni di euro per inserire un dodicesimo. Sarri si è molto arrabbiato per la cessione a gennaio di Mandas, ma potrà forse 'consolarsi' pensando al fatto che in estate quasi certamente il portiere farà ritorno alla Lazio. Da capire se sarà ancora lui l'allenatore dei biancocelesti, però. La società di Lotito, in ogni caso, si era anche cautelata in merito al mancato riscatto, inserendo una penale da 1 milione di euro per il Bournemouth.

UDINESE

Molti club si sono interessati alla situazione di Matteo Palma, difensore centrale di proprietà dell'Udinese ma in prestito alla Sampdoria. Anche perché il suo contratto, nei portali di riferimento per chi opera con il calciomercato, è in scadenza al 30 giugno del 2027. Una situazione che non collima con la realtà. Perché Palma ha prolungato il proprio rapporto con l'Udinese per un ulteriore anno, cioè fino al 2028. Un rinnovo che non era mai stato annunciato, contrariamente a quello del settembre del 2024. A sedici anni e mezzo aveva firmato fino al 2027, il massimo possibile per un giocatore minorenne, poi nella scorsa estate - dopo il primo gettone di presenza con i professionisti, a diciassette anni e due mesi - c'era stato un nuovo adeguamento. Dunque sarà quasi impossibile vedere Palma con un'altra maglia diversa da quella dell'Udinese nella prossima stagione. Perché a più riprese i top club si sono mostrati interessati, paventando anche possibili offerte milionarie. Dal Real Madrid al Bayern Monaco, passando per il Wolfsburg. Senza però trovare terreno fertile, poiché i friulani lo considerano come un predestinato, convinti di potergli offrire un palcoscenico perfetto per spiccare il volo. Soprattutto nella prossima annata, quando se ne andrà, con ogni probabilità. Oumar Solet.

CALCIO ESTERO

Il Manchester United guarda già alla prossima stagione. La formazione inglese, in corsa comunque per la qualificazione alla prossima Champions League con un terzo posto alle spalle di Arsenal e Manchester City e a pari merito col Chelsea, guarda già al mercato per puntare ad alzare l'asticella e tornare a combattere per il titolo. Sono diversi i giocatori che sono nel mirino della dirigenza per impostare un'estate da protagonisti. Il primo reparto che necessita di rinforzi è la difesa e gli occhi restano sempre nel campionato inglese. Secondo quanto riporta I Paper, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il brasiliano Murillo. Il centrale del Nottingham Forest potrebbe essere uno dei profili su cui potrebbe aprirsi una trattativa al termine della stagione in corso.

Ancora incerto il futuro di Tino Livramento. L'esterno del Newcastle andrà in scadenza nel 2028 ma per il momento non ha ancora rinnovato il proprio contratto nonostante la volontà del club bianconero di proseguire ancora insieme l'avventura. Incertezza più che altro viste le diverse richieste che arrivano sul difensore già per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Telegraph, l'Arsenal avrebbe già sondato il terreno per dare a mister Arteta un rinforzo per la fascia destra in vista della prossima stagione. Per il momento si tratterebbe di un interessamento e basta ma, sempre secondo quanto scrive il quotidiano, i Gunners starebbero valutando la possibilità di fare un'offerta ai Magpies. Livramento nel corso della stagione ha trovato poco spazio a causa di diversi problemi fisici accusati al ginocchio prima e alla coscia poi. Le sue presenze complessive fra le varie competizioni sono 21.

Ancora incerto il futuro di Jeremy Doku. L’esterno del Manchester City valuta in vista della prossima stagione. Eppure nell’annata in corso, il belga ha sempre trovato spazio, specialmente nella prima parte. Guardiola lo ha infatti impiegato in 33 occasioni fra le varie competizioni e lui l’ha ripagato con ottime prestazione ma soprattutto con tre reti e ben 12 assist. Un infortunio però lo ha costretto ai box nell’ultimo periodo con il ragazzo che ha giocato 13 minuti nell’ultimo match di Premier contro il Newcastle. Per quanto riguarda invece il prossimo campionato, dicevamo, regna ancora un po' di incertezza con il ragazzo che starebbe valutando il da farsi. Non è escluso che qualche squadra possa anche farsi avanti nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta TeamTalk, l'Atletico Madrid starebbe monitorando la situazione.

La stagione del West Ham è decisamente in salita. Ma dopo il mercato di gennaio la formazione londinese ha ripreso a macinare punti tornando in corsa per la salvezza. Al momento gli Hammers sono al terzultimo posto in Premier League ma hanno agganciato il Nottingham Forest e sono a -1 dal Tottenham che appare sempre più in caduta libera. Merito anche dell'apporto che Alex Disasi ha dato alla fase difensiva. Con il difensore centrale, cinque presenze in campionato dopo essere stato fuori orsa di fatto al Chelsea nella prima partita di stagione, il West Ham ha sei gol. Va sottolineato però come cinque siano state incassate nella sola gara contro il Liverpool mentre in tre circostanze sono arrivati altrettanti clean sheet. E con la salvezza ancora da raggiungere il club valuta la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mail, ci sarebbero valutazioni in corso per riscattare il centrale francese dai Blues che però vorrebbero rientrare dei 38,8 milioni di sterline spesi per il giocatore nel 2023. Cifra che il West Ham però non vorrebbe investire.

Potrebbero aprirsi le porte della Premier League per Julian Brandt. Il fantasista tedesco infatti, simbolo del Borussia Dortmund, sarebbe ambito da due formazioni del campionato inglese. Il contratto del giocatore infatti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e già diverse società avrebbero posizionato il mirino su di lui. Secondo quanto riporta Football Insider, su di lui ci sarebbero non solo gli occhi dell’Arsenal ma anche dell’Aston Villa. I numeri quest’anno, ma non solo, sono senza dubbio importanti. Il numero 10 giallonero è stato impiegato nel corso della stagione per 32 occasioni fra campionato, Coppa di Germania e Champions League andando a segno in tutt’e tre i tornei e raggiungendo la doppia cifra. Sono infatti 10 i gol segnati con tre assist.

Fiducia a Graham Potter. La Federazione svedese ha infatti annunciato in questi minuti il rinnovo di contratto del proprio commissario tecnico. Il mister infatti ha firmato fino al 2030, come riportano i canali ufficiali del massimo organo calcistico svedese. L’impatto con la nuova Nazionale non è stato per niente positivo. Dopo l’arrivo il 20 ottobre sono infatti arrivati una sconfitta per 4-1 contro la Svizzera e un pareggio per 1-1 contro la Slovenia. La Nazionale svedese dovrà giocarsi ancora le sue carte per arrivare al Mondiale di USA, Canada e Messico. Fra due settimane infatti ci sarà la sfida nella semifinale playoff contro l’Ucraina. In caso di passaggio del turno ci sarà la finale fra la vincente fra Polonia e Albania.

Si piano piano preso lo Stoccarda Finn Jeltsch. Il giovane difensore tedesco sta avendo sempre più spazio nella formazione biancorossa con quattro partite delle ultime sei giocate dal primo minuto e fino al triplice fischio. In stagione, fra le varie competizioni, il classe 2006 ha collezionato già 30 gettoni per un totale di 2053 minuti e un assist all’attivo. Numeri che hanno di fatto attirato verso di lui le attenzioni dei grandi club. Secondo quanto riporta TeamTalk, in Premier avrebbero già gli occhi ben aperti con il Liverpool e l’Arsenal che si starebbero dando battaglia per acquistarlo la prossima estate. Su di lui però ci sarebbe anche il Bayern Monaco, da sempre attento ai giovani talenti che crescono sul territorio tedesco.

La pesante sconfitta per 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid ha complicato il cammino del Manchester City in Champions League, ma dietro le quinte il club inglese starebbe già pianificando le prossime mosse di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano Sport, a margine della sfida europea il direttore sportivo dei Citizens, Hugo Viana, avrebbe incontrato a Madrid Moussa Sissoko, agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. L’incontro viene descritto come un primo contatto informale, ma il tempismo non è passato inosservato. Le trattative per il rinnovo di Dembélé con il PSG, infatti, procedono con estrema lentezza. Il contratto dell’esterno offensivo francese scade nel giugno 2028 e la dirigenza parigina considera la questione una priorità, soprattutto dopo le sue prestazioni di alto livello nelle ultime stagioni. Se il dialogo dovesse prolungarsi, però, il club della capitale potrebbe trovarsi costretto a valutare eventuali offerte per evitare una situazione contrattuale complicata. Il profilo del 28enne è ovviamente molto apprezzato a Manchester, dove la dirigenza lo vede come un possibile rinforzo per il reparto offensivo. A Madrid era presente anche Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona in vista delle future elezioni contro l’attuale numero uno Joan Laporta. Font avrebbe incontrato anche l’amministratore delegato del City, Ferran Soriano; tra le idee del progetto di Font ci sarebbe anche quella di assicurarsi un’opzione su Erling Haaland nel caso in cui il centravanti norvegese, attualmente sotto contratto con il Manchester City fino al 2034, decidesse in futuro di lasciare il club inglese

Il Levski Sofia ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante croato Marko Dugandzić. Il centravanti ha superato con successo le visite mediche e ha firmato un contratto con il club bulgaro valido fino al termine della stagione 2025/26.