Genoa, Ekuban: "De Rossi ha portato energia positiva". E poi annuncia: "Il rinnovo è vicino"

"Il rinnovo è vicino". Parola di Caleb Ekuban. L'attaccante non si vede con nessun'altra maglia in Serie A se non con quella del Genoa. La punta è stata intervistata dall'edizione odierna de Il Secolo XIX soffermandosi proprio su questo aspetto: "Mi piace pensare che la mia unica squadra in Serie A sarà il Genoa". Il pensiero non può non tornare al successo di domenica scorsa contro la Roma: "A casa dopo la partita ero al settimo cielo, ho provato una sensazione liberatoria. Con le big giocavamo bene ma non vincevamo, Ora ci siamo riusciti, al Ferraris. Lo meritavamo tanto".

Il cambio di passo porta un nome e un cognome: Daniele De Rossi. "Hanno portato energia positiva, passione, voglia - prosegue - tutto quello che serviva per riaccenderci. Ricordo quel discorso del mister, con la Fiorentina lui era squalificato, ha toccato subito le corde giuste, ci ha pompato. Lo fa prima di ogni partita, ci dà sempre una motivazione diversa per farci capire che bisogna andare forte, ciò fa andare al limite".

E domenica c'è il Verona al "Bentegodi": "Torno a casa ma Genova ormai è ancora più casa. Guai a pensare che sia facile, vengono da due ottime prove, dovremo vincere i duelli, lottare, per far venire fuori la nostra qualità".