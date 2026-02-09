Atalanta, Carnesecchi viaggia verso il rinnovo: il punto sulla trattativa

L'Atalanta, non solo grazie ad uno straordinario inizio di 2026, ha avviato i contatti per quel che riguarda il rinnovo di contratto del portiere Marco Carnesecchi, secondo quanto scrive oggi Tuttosport.

La Dea è in contatto diretto col suo entourage, col giocatore che nel frattempo continua a sfoderare prestazioni degne di nota sul campo. Attualmente Carnesecchi ha uno stipendio da circa 1 milione di euro all'anno, con il contratto che scadrà solo nel giugno del 2028. L'Atalanta però ha tutta l'intenzione di muoversi per tempo, da una parte per scacciare i richiami delle big italiane ed estere attratte dai suoi interventi, dall'altra per adeguare il suo stipendio all'attuale peso specifico all'interno della rosa. In questo senso, in caso di fumata bianca, la scadenza verrebbe posticipata al 2030, con l'ingaggio adeguato verso l'alto fino a 2-2,5 milioni di euro netti all'anno.

In stagione il portiere della Dea è sceso in campo 31 volte, mettendo in mostra parate che sono rimaste negli occhi di molti, tifosi e addetti ai lavori. Fino a questo momento sono 9 i clean sheet in Serie A, a cui aggiungerne uno in Coppa Italia e 3 in Champions League. Numeri importanti, con l'Atalanta pronta a blindarlo anche per questo motivo.