Juventus, Spalletti stizzito: "Manca un centravanti? Ancora... Vinco o perdo con quelli che ho"

Ai microfoni di SportMediaset, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato il 2-2 in rimonta di ieri sera contro la Lazio. Queste le sue parole:

Più delusione per il risultato o più soddisfazione per la reazione?

"Maggiore è la soddisfazione, perché reagire dentro una partita con queste difficoltà mi rende orgoglioso dei ragazzi e del lavoro fatto fino a qui".

Manca un'alternativa in attacco?

"Ancora... Arriveremo in fondo al campionato e continuerete a dirmi che non vinciamo le partite perché manca il centravanti. Oramai si è capito tutti, facciamola diversa questa domanda. Io vado a vincere e a perdere le partite con i calciatori che ho, non con quelli che non ho".

Quando rientrerà Vlahovic a marzo avrà un'alternativa...

"Campa cavallo che l'erba cresce… Si vedrà. Per me David ha fatto una buona partitia, così come McKennie. Yildiz ha fatto un partita spettaoclare. C'è solo da lavorare e damigliorare".

Il rigore su Cabal c'era?

"Non lo so, per me l'arbitro è uno di quelli bravi, di quelli forti, che ha tenuto alto il livello del fallo. A me è piaciuto il direttore di gara".

Lei aveva detto che l'allenatore bravo è quello che si fa comprare i giocatori forti...

"Il mercato è chiuso, il bandone è tirato giù. Andremo al prossimo anno…".