Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria

Il Corriere Fiorentino fa un focus sui primi giorni alla Fiorentina di Fabio Paratici, autore di una vera e propria full immersion nel mondo viola: ovviamente ora l'obiettivo principale è la salvezza, poi avverrà una vera e propria rivoluzione, secondo il quotidiano. La nomina del capo scout Giani è solo la prima mossa, altre ne seguiranno.

Ad oggi, la più grande novità è rappresentata da Moreno Zebi, responsabile dei calciatori in prestito della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino spiega il compito del nuovo uomo a disposizione della società viola: a lui toccherà controllare i 17 giocatori mandati a giocare altrove ma ancora sotto contratto con la Fiorentina.