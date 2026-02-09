Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria
TUTTO mercato WEB
Il Corriere Fiorentino fa un focus sui primi giorni alla Fiorentina di Fabio Paratici, autore di una vera e propria full immersion nel mondo viola: ovviamente ora l'obiettivo principale è la salvezza, poi avverrà una vera e propria rivoluzione, secondo il quotidiano. La nomina del capo scout Giani è solo la prima mossa, altre ne seguiranno.
Ad oggi, la più grande novità è rappresentata da Moreno Zebi, responsabile dei calciatori in prestito della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino spiega il compito del nuovo uomo a disposizione della società viola: a lui toccherà controllare i 17 giocatori mandati a giocare altrove ma ancora sotto contratto con la Fiorentina.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa di responsabilità
Serie C
Pronostici
Calcio femminile