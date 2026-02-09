Lazio, per Zaccagni i tempi si allungano: tra oggi e domani nuovi controlli

Pessime notizie per Sarri e per la Lazio, che rischiano di dover fare a meno a lungo di Mattia Zaccagni, la cui condizione continua a destare forte preoccupazione. Il capitano biancoceleste si è fermato alla vigilia della sfida contro il Genoa di venerdì 30 gennaio a causa di un problema muscolare, che lo ha costretto a dare forfait all’ultimo momento.

Zaccagni non sarà sicuramente disponibile neppure per il quarto di finale di Coppa Italia in programma mercoledì al Dall’Ara contro il Bologna, ma secondo Il Tempo, lo stop potrebbe allungarsi ulteriormente. La lesione all’addome impone grande prudenza e tempi di recupero tutt’altro che brevi. Maurizio Sarri non ha usato mezzi termini nel definire l’infortunio "strano e serio" e, secondo la tabella di marcia, serviranno almeno altre tre settimane prima di rivederlo in campo.

Tra domani e mercoledì il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli per monitorare l’evoluzione del recupero, ma al momento l’ipotesi più concreta è un rientro soltanto dopo la trasferta di Cagliari, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la gara contro il Torino del primo marzo.