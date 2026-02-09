A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa di responsabilità

"Siamo partiti con una impresa sportiva, quella di una salvezza miracolosa in Serie B che la città aveva smesso di sperare per arrivare a una stagione dove non sapremo mai nonostante le difficoltà come poteva terminare": parole di Davide Dionigi, che ieri è stato esonerato dalla Reggiana, e che tramite i propri social ha voluto congedarsi dalla piazza e dal club, oltre che dalla sua squadra, quella squadra che - forse entrata in loop di fragilità mentale - non ha saputo scuotersi dopo una serie di risultati negativi.

E si sa, chi paga è sempre l'allenatore. Dionigi, però, non ha pagato una gestione scellerata, tutt'altro, la squadra è sempre stata dalla sua parte - e non sono da imputare a lui i tanti infortuni che i granata hanno subito questo anno e che lo hanno spesso privato di tanti elementi fondamentali in rosa - ma dopo un pareggio e sette sconfitte nelle ultime otto gare, un cambio era preventivabile. E forse anche unica soluzione possibile al termine del mercato. Come si scuote l'ambiente? Con un cambio, che magari porterà anche a una maggior presa di responsabilità da parte della squadra, aspetto su cui fare leva da qui in avanti.

Ha lasciato forse inizialmente perplessi la scelta di Lorenzo Rubinacci come nuovo trainer (CLICCA QUI per la bio), ma la stessa non è stata casuale, ma ben ponderata, perché per accelerare i tempi di ripresa serviva una figura che conoscesse già bene la squadra, o almeno l'ossatura che si portava dietro, e in tal senso l'ex vice di Nesta rispondeva ai requisiti: era stato infatti a Reggio nell'annata 2023-2024. A lui, quindi, il compito di riequilibrare mentalmente il gruppo, al gruppo quello di dimostrare che - come aveva sempre sostenuto Dionigi - vale più della classifica attuale.

Il tempo per risalire, infatti, non manca.