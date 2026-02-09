Longo ridisegna il Bari per ripartire: con lo Spezia possibile ritorno al 3-5-2

In casa Bari la crisi non accenna a finire con la sconfitta nello scontro diretto contro il Mantova che ha aggravato ulteriormente una situazione di classifica non semplice. In attesa che gli arrivi dal mercato invernale diano il loro contributo, con il solo Odenthal che ha subito mostrato le proprie qualità con tanto di rete, in tecnico Moreno Longo è alle prese con le scelte di modulo e potrebbe rispolverare, in un altro scontro diretto come quello con lo Spezia nel turno infrasettimanale, quel 3-5-2 messo per ora in soffitta.

Lo riferisce Il Quotidiano di Puglia spiegando che potrebbe dunque esserci il lancio del tandem Moncini-Gytkjaer (sulla falsariga di quello Novakovich-Lasagna dell’anno passato) con Cuni che però insidia uno dei due potendo giocare anche da seconda punta. Il tutto nonostante la batteria di fantasisti sia ampia – Cavuoti, Piescopo, De Pieri e Rao – anche se finora ha inciso poco ed è apparsa avulsa dalla manovra. Una mossa che servirebbe anche per rinforzare quella linea mediana, formata da Verreth e Braunoder, che al momento non sembra riuscire a reggere il doppio trequartista dietro la prima punta. L’idea del tecnico biancorosso sarebbe quella di schierare Piscopo nel ruolo di mezzala d’inserimento riportando Verret nel ruolo di play puro .

Potrebbe dunque essere questa la ricetta per cercare di uscire fuori dalla crisi e allontanare i fantasmi di una retrocessione in Serie C che si sono fatti sempre più concreti nelle ultime settimane: Cerofolini fra i pali, difesa con Pucino, Odenthal e Cistana e in mezzo Esteves e uno fra Maggiore e Piscopo al fianco di Verreth con i confermati Dorval e Dickmann sugli esterni e il duo che si è detto prima in avanti nonostante le quotazioni di Cuni siano in aumento.