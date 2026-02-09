Il probabile rimpianto e il dato che li inchioda: Italiano-Bologna, periodo nerissimo

Il cammino in campionato del Bologna da dicembre in poi sembra un calvario senza fine. Nelle ultime dodici partite di Serie A la squadra di Vincenzo Italiano ha conquistato la media di un punto ogni due partite. Nessuno nelle ultime dieci gare ha fatto peggio: solo una vittoria e due pareggi, cinque punti come il fanalino di coda Pisa che nel frattempo ha anche cambiato allenatore. Ha esonerato Gilardino per affidare le sue speranze salvezza a Hiljemark. A Bologna non rischia Vincenzo Italiano, anche se nelle ultime ore è circolata l'indiscrezione di un clamoroso ritorno di Thiago Motta. La posizione dell'allenatore nato in Germania non è in discussione, il credito è importante dopo la storica vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio e la classifica è anonima più che preoccupante. Gli ultimi due mesi hanno però bruscamente risvegliato tutti i sogni di gloria, hanno sancito che a settembre il Bologna potrà tornare in Europa solo se arriverà in fondo in una delle due Coppe in cui è ancora impegnato.

Il Bologna in questo momento è decimo, ieri contro il Parma ha incassato la quarta sconfitta consecutiva. "Tutto può accadere, tranne perdere questa partita. Prima del loro gol abbiamo avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio, dopo la loro rete in tre minuti abbiamo avuto tre chance, oggi non ho nulla da recriminare ai ragazzi", ha dichiarato al termine del match un Vincenzo Italiano che solo un paio di mesi fa non si aspettava di ritrovarsi in una situazione così.

Italiano però a prescindere dagli episodi e da un mercato che non è stato all'altezza delle aspettative è chiamato a dare una sterzata al Bologna. I fatti parlano di un ciclo che si sta rapidamente esaurendo e i ricordi, probabilmente, tornano alla scorsa estate quando era lui la prima scelta del Milan per il post Conceicao. In quella occasione l'attuale allenatore rossoblù declinò la proposta di Furlani e Tare per prolungare col club emiliano. Una decisione che a posteriori avrà alimentato non pochi rimpianti.