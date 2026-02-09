Spezia, Donadoni non traballa: sarà confermato anche in caso di sconfitta a Bari

Nel turno infrasettimanale andrà in scena uno scontro diretto per la salvezza come quello fra Spezia e Bari, squadre partite con altri obiettivi e costretti a battersi per la sopravvivenza, che però non dovrebbe portare sconvolgimenti in panchina. Come si legge sul Secolo XIX infatti la posizione di Roberto Donadoni in casa ligure è salda e il tecnico resterà al suo posto anche qualora dovesse perdere in Puglia.

Le ipotesi di un ritorno di Luca D’Angelo o addirittura di Luca Gotti che sembrano essere molto lontane nonostante nella piazza qualcuno speri in un passo indietro con il tecnico abruzzese nuovamente in panchina. Toccherà dunque a Donadoni da qui a fine stagione trovare le soluzioni giuste, sia a livello tattico sia di scelta degli uomini, per evitare la retrocessione e portare a casa l’obiettivo salvezza.