Montella su Kilicsoy: "L'ho visto motivato e concentrato, Pisacane e il Cagliari lo aiuteranno"

Vincenzo Montella, ct della Turchia, parla della propria esperienza come ct della Turchia e del momento super di Kilicsoy: "Ha partecipato agli Europei e adesso continuiamo a seguire la sua crescita. Ha avuto un impatto difficile con la Serie A, ma negli ultimi due mesi ha mostrato miglioramenti incredibili. Ma adesso arriva il difficile: deve mantenere questo equilibrio per confermarsi e migliorarsi".

Gol di destro, di sinistro, di testa, in acrobazia... Kilicsoy è il nuovo Montella?

"(Ride) Siamo un po’ diversi. Kilicsoy è un calciatore molto tecnico, ha un grande fiuto del gol; deve crescere nella continuità durante la partita per mantenersi a certi livelli, ma l’ho visto motivato e concentrato. Mi auguro davvero che possa continuare su questa strada; Pisacane e il Cagliari lo aiuteranno molto in questo percorso. Ho un ottimo rapporto con Fabio, ci siamo sentiti a lungo prima per parlare di Semih".

L'esperienza alla guida della Turchia al momento è più che positiva, dice Montella, che conferma gli conceda una grandissima possibilità di aggiornarsi, di vedere tanti campionati, quasi tutti i più importanti in Europa ma anche nel resto del mondo, ad esempio in Arabia Saudita. La Turchia è una squadra molto competitiva con tanti giovani talenti che stanno sbocciando, ci sono ottime prospettive. La Turchia è un paese grande, “giovane”, che si sta innovando, con bellezze storiche e naturali importanti. Un posto molto bello che il ct ha avuto il piacere di esplorare e scoprire, conclude nel corso dell'intervista concessa a Il Messaggero.