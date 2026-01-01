Atalanta, Carnesecchi spiega il rigore parato a Nico Paz: "Studio, istinto e lettura del corpo..."

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato a SportMediaset in vista della sfida di Coppa Italia di domani contro la Juventus: "C'è tanta voglia di fare bene in questo trofeo. Per noi sarà una gara importante per passare il turno".

La gara di Como e quella parata su rigore all'ultimo minuto?

"Una grandissima partita non solo da parte mia. Siamo in piena fiducia, domani affronteremo un avversario forte. Dobbiamo eliminare quanto fatto a Como per non entrare in campo domani con la testa fra le nuvole".

Al di là del rigore, la parata in uscita su Ramon è stata la più difficile?

"Un grandissimo intervento bello da vedere. E' un atteggiamento che dà coraggio ai compagni, per questo sono felice. Sono cose che servono, che fanno crescere e che fanno prendere consapevolezza".

Cosa si prova in quei momenti prima di un calcio di rigore?

"C'è tanto studio dietro. Prima della partita si fanno riunioni per quello. Poi guardi il cronometro, se accade qualcosa al 95' gli studi dei giorni prima vanno un po' in disparte. Lì c'è anche un po' di istinto, c'è lettura del corpo e bravura nell'aspettare fino all'ultimo".

Niente stage per la Nazionale, ma Gattuso vi tiene comunque tutti sul pezzo...

"Il mister in questo è fortissimo, ci tiene dentro il gruppo e ci tiene uniti. Ha creato una grande famiglia per arrivare al meglio a marzo, perché noi al Mondiale ci vogliamo andare".