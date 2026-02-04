Serie A, i migliori 5 portieri dopo 23 giornate. Maignan in vetta, Carnesecchi sul podio
Mike Maignan si conferma il miglior portiere di Serie A dopo 22 giornate. Alle sue spalle si conferma Wladimiro Falcone del Lecce, mentre il terzo posto se lo prende Marco Carnesecchi, eroico contro il Como. Completano la top five Elia Caprile del Cagliari e Ivan Provedel della Lazio
Classifica Portieri
1. Maignan (Milan) 6.48 (22)
2. Falcone (Lecce) 6.46 (23)
3. Carnesecchi (Atalanta) 6.35 (23)
4. Caprile (Cagliari) 6.33 (23)
5. Provedel (Lazio) 6.28 (23)
