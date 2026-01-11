Ufficiale
Lecce, Hamza Rafia torna in patria: va a titolo definitivo all’Esperance Sportive de Tunis
Operazione in uscita per il Lecce, che annuncia sui propri canali ufficiali la partenza di Hamza Rafia. Questo il comunicato appena diramato dal club salentino sul centrocampista classe 1999:
"L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo ed oneroso con una percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia all’Espérance Sportive de Tunis".
