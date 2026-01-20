Atalanta, De Roon: "Vogliamo piazzarci tra le prime otto". Poi esalta Raspadori

Nel giorno di vigilia della sfida di Champions League tra l'Atlanta e l'Athletic Club, ai microfoni di Diario AS ha parlato il capitano della Dea Marten De Roon. Queste le sue parole sugli avversari: "Conosciamo l'identità unica dei nostri avversari e li rispettiamo molto. Non hanno mai cambiato la loro filosofia, secondo me è bellissima. Sono tutti baschi, il che significa che hanno un orgoglio incredibile, inoltre riescono sempre a trovare giocatori di alto livello e di alta qualità e a competere costantemente nella Liga. Non sarà una partita facile".

Di Raspadori che può dirci?

"Ci ha fatto subito un'ottima impressione; è molto bravo, si muove molto bene tra le linee. È un ragazzo che ha voglia di lavorare, sa tirare con entrambi i piedi. Ha il gol nel sangue, è nel suo DNA. Ha così tante qualità, può darci una mano. Può giocare come trequartista, centravanti, dietro la seconda punta... quindi abbiamo qualche opzione in più. Tutti i giocatori sono molto contenti del suo arrivo".

Qual è il vostro obiettivo?

"Non dichiariamo mai i nostri obiettivi, ma conosciamo bene la nostra posizione in Champions League e vogliamo rimanerci. Ci aspettano sfide difficili contro l'Athletic Bilbao, e a Bruxelles abbiamo visto squadre come l'Inter faticare. Ma vogliamo puntare a un piazzamento tra le prime otto. Sappiamo che non sarà facile; sarebbe un grande traguardo per una squadra come la nostra".