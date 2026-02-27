Atalanta, il tulipano De Roon potrebbe rifiorire: si parla di nuova convocazione in Nazionale
La stampa olandese lancia 'la volata' a Marten de Roon in ottica Nazionale. A causa dello stop di Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, potrebbero riaprirsi le porte della nazionale olandese per De Roon. Gli Oranje, già qualificati per il Mondiale, sono attesi da due amichevoli a fine marzo: il 27 contro la Norvegia ad Amsterdam e il 31 contro l’Ecuador a Eindhoven.
Marten de Roon rappresenta la nazionale olandese dal 2016, diventando un pilastro affidabile nel centrocampo difensivo con 42 presenze e 1 gol complessivi. Ha debuttato sotto Danny Blind in una partita amichevole e ha partecipato a tornei importanti come la UEFA Nations League 2019, l'Europeo 2020, il Mondiale 2022 in Qatar e l'Europeo 2024.
L'ultima presenza in Oranje risale al 2024, quando aspettava la convocazione per l'Europeo prima di essere escluso dalla rosa a causa di un infortunio al ginocchio, la rottura legamentosa subita a maggio 2024 durante la finale di Coppa Italia con l'Atalanta.
