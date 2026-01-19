TMW
Atalanta, Djimsiti verso il recupero: da due giorni parzialmente in gruppo. Bellanova a parte
Seduta mattutina per l'Atalanta, tre giorni dopo il pareggio per 1-1 col Pisa in campionato. Per quanto riguarda i calciatori acciaccati e infortunati, il centrale Berat Djimsiti ha svolto parte del lavoro in gruppo, mentre i laterali Raoul Bellanova e Mitchel Bakker lavoro individuale in campo.
Domani è in programma l'allenamento pre-Athetic Club alle ore 16, prima che mister Gasperini presenti la sfida di Champions in conferenza stampa alle ore 18.30. Chiosa specifica proprio su Berat Djimsiti: il giocatore è vicino al recupero perché da due giorni lavora parzialmente in gruppo.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
