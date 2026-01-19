TMW Atalanta, Djimsiti verso il recupero: da due giorni parzialmente in gruppo. Bellanova a parte

Seduta mattutina per l'Atalanta, tre giorni dopo il pareggio per 1-1 col Pisa in campionato. Per quanto riguarda i calciatori acciaccati e infortunati, il centrale Berat Djimsiti ha svolto parte del lavoro in gruppo, mentre i laterali Raoul Bellanova e Mitchel Bakker lavoro individuale in campo.

Domani è in programma l'allenamento pre-Athetic Club alle ore 16, prima che mister Gasperini presenti la sfida di Champions in conferenza stampa alle ore 18.30. Chiosa specifica proprio su Berat Djimsiti: il giocatore è vicino al recupero perché da due giorni lavora parzialmente in gruppo.