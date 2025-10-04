Atalanta, Ederson: "Juric mi chiede di migliorare difensivamente, trasmette intensità"
Il centrocampista dell’Atalanta Ederson ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 6^ giornata di Serie A.
Cosa ti chiede Juric?
"Mi chiede di essere aggressivo e di migliorare sempre, anche difensivamente. Io cerco sempre di fare il massimo, lui ha una mentalità forte e prova a spingere tutti trasmettendo intensità".
