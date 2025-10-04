Juventus, Bremer verso il forfait col Milan. E il Next Gen Pedro Felipe spoilera la convocazione
La Juventus con ogni probabilità dovrà fare a meno di Gleison Bremer per la sfida contro il Milan. Il difensore brasiliano, uscito acciaccato dal match contro l’Atalanta per una botta al ginocchio già operato, ha svolto solo parte dell’allenamento in gruppo, ma il test decisivo effettuato in mattinata non ha dato risposte confortanti a Igor Tudor. Lo staff medico bianconero potrebbe preferire non rischiare, rinviando il suo rientro a dopo la sosta.
L’assenza di Bremer apre così le porte a una chiamata importante per Pedro Felipe, classe 2004, finora protagonista con la Next Gen in Serie C. Il giovane centrale brasiliano, che ha collezionato sette presenze da titolare in questo avvio di stagione, è stato convocato per la prima volta in prima squadra, come lui stesso ha lasciato intendere con una storia su Instagram.
La Juventus, intanto, prosegue la preparazione con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida con il Milan, crocevia fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.