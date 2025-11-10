Atalanta, esonerato Juric. Napoli-Conte, confronto rimandato: le top news delle 18

Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Con un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, il club bergamasco ha reso noto che il tencico croato "è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

Ancora una volta Federico Chiesa non rientra nella lista dei convocati del commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso. Stando alle parole del CT, l'attaccante del Liverpool che non fa più parte del gruppo azzurro dallo scorso Europeo ancora non si sente pronto per rientrare e non dà disponibilità al CT per essere richiamato a Coverciano. "Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha. Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. Quindi è una scelta più di Chiesa? Sì, sì... E' di facile lettura".

Parlerò con il club”. Antonio Conte lo ha detto dopo la sconfitta del suo Napoli in casa del Bologna, anche se non è chiaro cosa possa fare Aurelio De Laurentiis per risvegliare la squadra campione d’Italia in carica. Il confronto, però, non andrà in scena nella giornata di oggi, ma soltanto nei prossimi giorni, a bocce ancora più ferme. Nei prossimi giorni, appunto, è atteso un confronto tra Conte e De Laurentiis. Sul piatto, però, non vi dovrebbe essere una separazione: nonostante l’allusivo “io non accompagno i morti”, Antonio a oggi non pensa alle dimissioni.