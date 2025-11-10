L'Atalanta torna a esonerare: Juric il primo da Colantuono nel 2015
Con la separazione da Ivan Juric, ufficializzata oggi pomeriggio, l’Atalanta torna a esonerare un allenatore per la prima volta dopo dieci anni. L’ultimo precedente, infatti, risale al 2015, quando Stefano Colantuono fu sostituito da Edy Reja.
Dopo una stagione iniziata e finita proprio con Reja in panchina, da quelle successiva, come noto, iniziò la lunga era di Gian Piero Gasperini. Lungo la quale, evidentemente, la posizione dell’allenatore o un suo eventuale esonero non sono mai stati temi d’attualità.
Per trovare un allenatore dell’Atalanta esonerato in corso d’opera in una stagione in cui la Dea sia stata impegnata in una competizione UEFA bisogna tornare invece ancora più indietro. Juric è solo il secondo, dopo Pierluigi Frosio, sostituito nel 1990/1991 da Bruno Giorgi.