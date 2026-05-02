Atalanta-Genoa, formazioni ufficiali: tandem Scamacca-Krstovic. Torna Bijlow
Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa, partita valida per la 35ª giornata di Serie A:
Raffaele Palladino si gioca il tandem Scamacca-Krstovic. I due attaccanti saranno supportati sulla trequarti da De Ketelaere. Zappacosta dirottato sulla destra, con Zalewski sull'out opposto e Bellanova in panchina. In difesa Djimsiti preferito a Hien.
De Rossi col 3-4-2-1 punta su Ekhator e Vitinha a supporto di Colombo. Amorim e Frendrup panchinano Malinovskyi e Masini. Bijlow torna fra i pali, Sabelli sulla destra al posto dell'indisponibile Norton-Cuffy.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic. All. Raffaele Palladino.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. All. Daniele De Rossi
ARBITRO: Pezzuto di Lecce.
ASSISTENTI: Colarossi e Yoshikawa
IV UFFICIALE: Turrini
VAR: Giua
AVAR: Prontera