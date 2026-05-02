Como Women, Tramezzani: "Contro squadre big come la Fiorentina, abbiamo sempre reso"

Sfida comunque di alta classifica, al netto di un terzo posto lontano, quella che domani attende il Como Women, che affronterà la Fiorentina nella sfida della 20ª giornata di Serie A Women: l'appuntamento è fissato alle ore 15:00 al 'Viola Park'.

Del match, come riportano i canali ufficiali bianconeri, ha così parlato il tecnico Paolo Tramezzani: " Rispetto alla partita contro il Parma, domani sarà una gara diversa, perché la Fiorentina è una squadra costruita per obiettivi importanti e diversi dai nostri, ed è davanti a noi in classifica. Ma ogni volta che abbiamo affrontato squadre di questo livello abbiamo dimostrato di essere all’altezza, quindi mi aspetto una bella prestazione, anche perché a tre giornate dalla fine è bello essere ancora lì, vicino a squadre che lottano per l’Europa. È una classifica che certifica il percorso bellissimo che queste ragazze stanno facendo dal primo giorno di questa stagione".

Andando quindi a un discorso più legato alla squadra: "C’è voglia di tornare a vincere, perché tutto quello che facciamo lo facciamo per portare a casa i tre punti. Ma non è un peso in questo momento: so riconoscere quando le cose vanno in un modo o nell’altro, indipendentemente dai risultati. Ma sarebbe bello che, per quello che stanno facendo, tornassero a riassaporare quel senso che ti dà la vittoria, che ti ripaga in termini di punti e classifica".