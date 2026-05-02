De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico

Ha fatto molto rumore, ieri, l'assenza del presidente del Bari Luigi De Laurentiis al 'San Nicola', dove la formazione biancorossa ha affrontato la Virtus Entella, battuta 2-0; un risultato non scontato, la paura era che i Galletti potessero già sprofondare in Serie C, ma ogni verdetto in merito, con più scenari possibili, è rimandato agli ultimi 90' della regular season, che si giocheranno venerdì 8 maggio alle ore 20:30, con contemporaneità di orario tra tutte le partite del torneo cadetto.

Sul motivo dell'assenza del numero uno del club, però, ha fatto luce il portale pianetabari.com, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta del presidente. Obbligato - estremizzando un po' il concetto - dal questore. La partita contro i liguri poteva infatti esser fatale, come detto, la retrocessione diretta era una possibilità, e per motivi di ordine pubblico è stato vivamente consigliato a De Laurentiis di non presentarsi nell'impianto. Dove sarebbe potuta anche scattare una 'caccia all'uomo'.