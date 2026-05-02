Como-Napoli 0-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino di Como-Napoli, partita terminata 0-0
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (35' st Moreno); Perrone, da Cunha (41' st S. Roberto); Diao (41' st Vojvoda), Nico Paz, Baturina (35' st Rodriguez); Douvikas (35' st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kühn, Van der Brempt. All.: Cesc Fabregas.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (35' st Spinazzola), Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne (41' st Anguissa), Alisson; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi. All.: Antonio Conte.
ARBITRO: Fabbri
AMMONITI: Ramon (C), Fabregas (C), Politano (N)
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