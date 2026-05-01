TMW Serie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni

Sette squadre, una sola giornata e una certezza matematica che indirizza tutto: il Bari non può permettersi di perdere. Qualunque sia il risultato degli altri campi, una sconfitta dei pugliesi a Catanzaro significherebbe retrocessione diretta in Serie C. Con novanta minuti ancora da giocare, la lotta per la salvezza in Serie B è la più intricata dell’intera stagione: Pescara (34), Spezia (34) e Reggiana (34) occupano le ultime tre posizioni, il Bari (37) è 17°, in zona playout, mentre la Virtus Entella (39) è 16ª. Appena sopra, ma non ancora aritmeticamente al sicuro, ci sono anche Empoli e Südtirol a quota 40.

Empoli e Sudtirol: vantaggio ma non ancora salvezza matematica

Empoli e Sudtirol partono con un margine importante, ma non possono ancora dirsi salve. Una vittoria garantirebbe la permanenza, mentre anche un pareggio potrebbe bastare nella maggior parte degli scenari. Il rischio di essere risucchiate esiste solo in caso di sconfitta e contemporanei risultati favorevoli delle inseguitrici, con possibili arrivi a pari punti che renderebbero decisiva la classifica avulsa. Si tratta di combinazioni complesse, ma sufficienti a tenere aperto, almeno formalmente, anche il loro destino.

Bari, occhio a tutte le combinazioni

Il Bari fa visita al Catanzaro, quinto in classifica. La matematica è chiara: se i pugliesi perdono restano a 37 punti. Nello stesso turno si gioca Pescara-Spezia, uno scontro diretto che potrebbe portare almeno una delle due a quota 37. In entrambi i casi, gli scontri diretti condannerebbero il Bari. Contro il Pescara i pugliesi hanno raccolto un solo punto (0-0 all’andata, 0-4 al ritorno), mentre con lo Spezia la situazione di parità nei confronti diretti viene superata dalla differenza reti generale, che premia i liguri. Se, però, Delfino e Spezia dovessero pareggiare, ecco che anche un ko potrebbe bastare per rimanere in zona playout. Ma è un bel rischio.

Pescara-Spezia: chi perde è praticamente in Serie C

Il confronto diretto tra Pescara e Spezia è il crocevia della giornata. Il vincitore sale a 37 punti e si garantisce almeno una chance concreta tra salvezza diretta e playout. Lo sconfitto, invece, resta a 34 punti ed è virtualmente retrocesso: solo una serie di combinazioni estremamente complesse e legate alla classifica avulsa potrebbe rimetterlo in corsa, ma lo scenario è altamente improbabile. Anche il pareggio rischia di essere insufficiente per entrambe, perché potrebbe favorire le squadre immediatamente sopra.

Reggiana: una sola strada possibile

La Reggiana, impegnata contro la Sampdoria, ha un margine ancora più ridotto. Deve vincere e sperare in una precisa combinazione: sconfitta del Bari e vittoria dello Spezia sul Pescara. In quel caso si formerebbe un arrivo a tre a quota 37 tra Reggiana, Bari e Spezia, con classifica avulsa favorevole agli emiliani (7 punti contro i 5 dello Spezia e i 3 del Bari), che salirebbero al 17° posto e accederebbero al playout. In ogni altro scenario, la Reggiana è destinata alla retrocessione diretta.

Il playout: scenari più probabili

Se il Bari evita la sconfitta, lo scenario più probabile è quello del playout contro la Virtus Entella. Con un pareggio, i pugliesi salirebbero a 38 punti e il distacco dai liguri resterebbe entro i quattro punti, condizione che rende necessario lo spareggio.

Il regolamento prevede una doppia sfida con andata sul campo della 17ª classificata e ritorno su quello della 16ª. In caso di parità nel punteggio complessivo, si salva la squadra meglio classificata. Solo nell’eventualità di arrivo a pari punti in classifica si disputerebbero tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.