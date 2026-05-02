L'Atletico è pronto alla resa dei conti con l'Arsenal: 2-0 al Valencia con la squadra-b
Un Atletico Madrid pieno di seconde linee batte 2-0 il Valencia a domicilio, al Mestalla, grazie ai gol di Luque e Llorente nel corso della ripresa. Un risultato che permette alla squadra di Diego Simeone di arrivare nel migliore dei modi alla resa dei conti della semifinale di ritorno in Champions League, contro l'Arsenal (prevista martedì 5 maggio). Tanti i titolari rimasti fuori anche per tutti i novanta minuti, fra i quali gli ex Atalanta Lookman e Ruggeri.
Con questi tre punti l'Atletico Madrid resta saldamente al quarto posto in classifica a quota 63 punti. Il Valencia è comunque ormai tranquillo con i 42 punti raggiunti fino a qui. Vediamo di seguito i risultati delle partite già giocate in questa 34^ giornata, con la classifica aggiornata.
Il risultato
Valencia-Atletico Madrid 0-2
74' Luque Sierra (A), 82' Llorente (A)
Il programma completo
Girona - Maiorca 0-1
Villarreal - Levante 5-1
Valencia - Atlético Madrid 0-2
Alavés - Athletic Bilbao
Osasuna - Barcellona
Celta Vigo - Elche
Getafe - Rayo Vallecano
Betis - Oviedo
Espanyol - Real Madrid
Siviglia - Real Sociedad
La classifica de LaLiga
Barcellona 85 punti (33 partite giocate)
Real Madrid 74 (33)
Villarreal 68 (34)
Atl. Madrid 63 (34)
Betis 50 (33)
Getafe 44 (33)
Celta Vigo 44 (33)
Real Sociedad 43 (33)
Osasuna 42 (33)
Valencia 42 (34)
Ath. Bilbao 41 (33)
Vallecano 39 (33)
Espanyol 39 (33)
Elche 38 (33)
Maiorca 38 (34)
Girona 38 (34)
Alaves 36 (33)
Siviglia 34 (33)
Levante 33 (34)
Oviedo 28 (33)