Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: il Genoa pareggi a spera ancora. La classifica
Ha preso il via quest'oggi, con il lunch match che ha segnato la vittoria della Juventus sul Napoli, la 20ª giornata del campionato di Serie A Femminile, la prima che - nel corso di questa lunga stagione - potrebbe regalare un verdetto: la Roma infatti, battendo la Ternana nel match del 'Tre Fontane' che si giocherà alle ore 18:30, potrebbe laurearsi campione di Italia a tre giornate dal termine della regular season, alzando così quello che sarebbe il terzo scudetto della sua storia.
Al netto di ciò, alle ore 15:00, secondo confronto di giornata, di bassa classifica, con Sassuolo e Genoa che non sono andate oltre lo 0-0; un pari che tiene però viva la formazione ligure, che guaderà con estremo interesse, adesso, il match nella capitale.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sassuolo-Genoa 0-0
Sabato 2 maggio
Ore 18:30 - Roma-Ternana Women
Ore 18:30 - Inter-Milan
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women
Classifica della Serie A Women - Roma 46, Inter 40, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Sassuolo 17*, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10*
* una gara in più