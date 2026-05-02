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Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria

Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoriaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 14:48Serie B
Claudia Marrone

Erano attesi i primi verdetti, o meglio, i primi possibili verdetti, e la 37ª (e penultima) giornata del campionato di Serie B non ha deluso: è infatti arrivata la promozione del Venezia in Serie A, mentre per il resto tutto è rimandato all'ultimissimo turno, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30, con i 10 match che si giocheranno con la contemporaneità di orario, come accaduto ieri. Intanto, però, nuova linea la classifica marcatori plasmata fino a questo momento, con Joel Pohjanpalo che si conferma indiscutibilmente in vetta e ormai non più raggiungibile da nessuno. Il finlandese è andato ogni oltre record personale.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

24 gol: Pohjanpalo (6; Palermo)

17 gol: Adorante (5; Venezia)

14 gol: Di Nardo (1; Pescara), Ghedjemis (Frosinone)

13 gol: S. Shpendi (1; Empoli)

12 gol: Artistico (Spezia), Biasci (Avellino)

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