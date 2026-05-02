Serie A, la classifica aggiornata: all'Inter ora basta un pareggio per vincere lo scudetto
Il Napoli viene fermato dal Como e l'Inter può laurearsi campione d'Italia domani anche con un pareggio. In chiave Champions, sorridono Milan, Juventus e Roma per il mezzo passo falso dei lariani: i bianconeri potrebbero portarsi a +5 battendo il Verona già retrocesso, Roma che può diventare la più diretta inseguitrice dei bianconeri battendo una Fiorentina che ormai non ha più nulla da dire al campionato.
35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 62
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Udinese 47
11. Sassuolo 46
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)