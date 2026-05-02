Serie A, la classifica aggiornata: all'Inter ora basta un pareggio per vincere lo scudetto

Il Napoli viene fermato dal Como e l'Inter può laurearsi campione d'Italia domani anche con un pareggio. In chiave Champions, sorridono Milan, Juventus e Roma per il mezzo passo falso dei lariani: i bianconeri potrebbero portarsi a +5 battendo il Verona già retrocesso, Roma che può diventare la più diretta inseguitrice dei bianconeri battendo una Fiorentina che ormai non ha più nulla da dire al campionato.

35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino 2-0

45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)

CLASSIFICA

1. Inter 79

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 62

6. Roma 61

7. Atalanta 54

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Udinese 47

11. Sassuolo 46

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)