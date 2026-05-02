Vis Pesaro, Stellone: "I tifosi ci hanno dato dei venduti, mi sono sentito offeso"

Vigilia importante per la Vis Pesaro, attesa dalla sfida sul campo della Juventus Next Gen nel primo turno dei playoff di Serie C. Il tecnico Roberto Stellone ha parlato con determinazione, senza nascondere emozioni e obiettivi.

L’allenatore ha voluto prima chiarire quanto accaduto dopo l’ultima gara: “Apro una parentesi sulla Sambenedettese: sono dispiaciuto per il risultato e anche per il finale, quando una parte della tifoseria ci ha dato dei venduti. Mi sono sentito offeso. Chiedo scusa per la mia reazione, che sembrava rivolta a tutti ma era solo per pochi. Ho perso le staffe, ma sono umano e ora è tutto superato”.

Poi lo sguardo si sposta sulla sfida decisiva: “Vogliamo superare il turno. Sappiamo che non è semplice perché giochiamo fuori casa e abbiamo un solo risultato a disposizione, ma può essere anche un vantaggio. Serve un gol in più di loro e possiamo farcela”.

Nonostante qualche assenza, Stellone si dice fiducioso: “Non siamo in emergenza, anche se manca qualcuno. Abbiamo comunque le carte in regola per passare. Vogliamo farlo per noi e per i nostri tifosi: non vogliamo andare a casa domenica sera”.