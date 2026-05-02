Como-Napoli, Marelli: "Niente rosso a Ramon. Rodriguez-Politano? Non c'è rigore"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Como-Napoli partendo da una possibile espulsione per i lariani: "Un fallo a centrocampo commesso da Ramon, per bloccare la ripartenza del Napoli. McTominay cade male, ma a livello visivo sembra più grave di quello che è in realtà. Ci stava l'ammonizione, per spa o per impudenza: corretto quindi estrarre il giallo e non il rosso, per cui mancano diversi parametri".

Sul contatto Rodriguez-Politano: "Rodriguez tocca in area il pallone e poi allarga la gamba, mentre Politano prosegue la sua corsa dritto. Non si tratta di calcio di rigore: bene Fabbri in campo e bene il Var che non è intervenuto".