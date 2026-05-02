Ufficiale Perugia, rinnovo per Tozzuolo: il difensore blindato fino al 2028

L’AC Perugia Calcio blinda uno dei suoi giovani più affidabili: ufficiale il prolungamento di contratto di Alessandro Tozzuolo fino a giugno 2028.

Difensore perugino, classe 2002, Tozzuolo si è ritagliato un ruolo importante nel corso della stagione, collezionando 28 presenze con la maglia del Grifo. Oltre alla continuità difensiva, il centrale ha messo a segno anche 2 reti, risultando decisivo nelle sfide contro Ternana e Sambenedettese.

Nella giornata di oggi il direttore sportivo del Grifone Riccardo Gaucci aveva anticipato la notizia: “Dopo la partita di Forlì Tedesco in conferenza, un po’ sbagliando, ha affrettato i tempi dicendo che ci saremmo visti l’indomani. In realtà non avevamo stabilito subito quanto vedersi, Borras ci ha chiesto la cortesia di attendere due settimane perché non aveva ancora ben chiaro il futuro del Perugia, doveva avere rassicurazioni da parte del presidente. Nulla di strano, aspettare una settimana o dieci giorni credo non cambi nulla. Posso anticipare che noi intanto stiamo comunque lavorando, ha rinnovato Tozzuolo, per fare un esempio. E sono certo che, tornando in Italia, Borras farà chiarezza sul futuro".