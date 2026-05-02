Como, rimpianti e due gol mangiati: Politano sbatte sul palo, è 0-0 con il Napoli

Una partita emozionante, condita da una sequela di occasioni per stappare il match, ma alla fine cala il sipario al Sinigaglia sullo 0-0: rimpianti per Douvikas e Diao, Politano si infrange sul palo. Così i lariani si portano a -2 dalla Juventus, mentre Conte & co. staccano il Milan di tre lunghezze.

Napoli a fiammate, Douvikas e Diao si mangiano un gol a testa

Al Sinigaglia è andato in scena un primo tempo intenso e vibrante, dove Como e Napoli si sono stoppate sullo 0-0 nonostante una pioggia di occasioni che ha acceso la sfida tra ambizioni Champions e sogni di alta classifica. I padroni di casa a recriminare due nitide chance fallite: prima Douvikas, servito magistralmente da Nico Paz, scartando Milinkovic-Savic ma murato sulla linea da un provvidenziale Rrahmani. Poi Diao ha peccato nuovamente di cinismo (come contro l'Inter) calciando debolmente addosso al portiere azzurro. Il Napoli non resta a guardare e risponde con le incursioni di Alisson Santos per Politano e i brividi causati da un corner di McTominay che ha messo in crisi Butez in uscita. Tra i momenti chiave della frazione anche un episodio rovente al 23’, con De Bruyne a rischiare grosso per una gomitata su Perrone non sanzionata da Fabbri, lasciando il centrocampista argentino con un taglio al volto. Nonostante la pressione costante dei lariani sulla fascia destra, il fortino di Conte ha retto l'urto.

Meno emozioni, Politano contro il palo

Iniziata la ripresa con la stessa intensità il Como, con il Napoli a rispondere a sinistra con Alisson Santos, seppur con minor decisione. I partenopei hanno risentito fortemente della riaggressione immediata dei lariani, indemoniati e a caccia del gol del vantaggio. Ferocia nei duelli a tutto campo, ma poca spettacolarità rispetto alla prima frazione, se non il tentato stacco di testa di Diao al 58’ però alto sopra la traversa. Poche occasioni ambo le parti, se non l’invenzione in un fazzoletto di Baturina che in controtempo stava per beffare Milinkovic-Savic. In un momento di sbilanciamento del Como, la banda di Conte ha cercato di cogliere alla sprovvista la linea difensiva biancoblù con un lancio in profondità per McTominay. Lo scozzese non ha trovato nemmeno lo specchio di porta, ma il Napoli ha provato a tirare fuori il coniglio dal cilindro con Politano a giro e a sbattere sul palo. Al fischio finale però giochi finiti e 0-0 che impone riflessioni: Fabregas si ritrova al 5° posto a -2 dalla Juventus, mentre Conte si porta a tre punti di vantaggio dal Milan.