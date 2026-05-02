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Hellas Verona e Pisa retrocesse in Serie B: ecco quanto incasseranno i due club

Hellas Verona e Pisa retrocesse in Serie B: ecco quanto incasseranno i due clubTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:23Serie A
Alessio Del Lungo

Ieri sera è arrivata la certezza matematica della retrocessione in Serie B per Hellas Verona e Pisa. Il club veneto torna in cadetteria dopo 7 stagioni consecutive nella massima serie, i toscani invece erano stati promossi nel 2024-2025. Secondo le regole, alla società gialloblù spetteranno 25 milioni di euro come paracadute, mentre ai nerazzurri solamente 10.

La classifica in questo momento è la seguente:
14. Genoa 39 (34)
15. Fiorentina 37 (34)
16. Cagliari 36 (34)
17. Lecce 32 (35)
18. Cremonese 28 (34)
19. Hellas Verona 19 (34)
20. Pisa 18 (35)

Le squadre ancora in lotta per mantenere la categoria sono 5, con Cremonese e Lecce che sono due squadre che probabilmente si giocheranno fino all'ultimo il 17° posto: qualora dovessero retrocedere Genoa, Fiorentina, Cagliari o Lecce, percepirebbero 25 milioni di euro come l'Hellas Verona, mentre se fosse la Cremonese a scendere in Serie B, ne arriverebbero "solo" 10. La regola è chiara e prevede che una società che ha militato in Serie A per una sola stagione ha diritto a 10 milioni di euro, una che ne ha disputate 2 delle ultime 3 a 15 milioni di euro e una che ha preso parte a 3 delle ultime 4 invece a 25 milioni di euro. Nel caso in cui la somma totale superi 60 milioni di euro, le quote per ogni club saranno proporzionalmente ridotte.

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