Atalanta, Palladino: "Tutti siamo sotto esame, io in primis". E spiega la scelta di due punte

Nel pre partita della sfida tra l'Atalanta e il Genoa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico della formazione orobica Raffaele Palladino. Queste le considerazioni del tecnico napoletano, dalle considerazioni sull'avversario e sulla scelta delle due punte: "Il Genoa sta bene, De Rossi ha fatto un ottimo lavoro. Sono in salute, hanno un'identità. Stasera abbiamo scelto le due punte ma al di là di chi gioca titolare oggi serve dare una risposta a noi e ai tifosi perché la partita di Cagliari non è piaciuta a nessuno. Ho visto i ragazzi concentrati, tutti volevano una maglia e io ho scelto Krstovic e Scamacca, ma so di poter contare anche su Raspadori, Sulemana e Samardzic".

Ha dovuto lavorare sulla testa dei giocatori?

"E' un aspetto fondamentale nel calcio, le motivazioni sono alla base di tutto. Quando sono arrivato era una situazione diversa, più delicata e difficile. Abbiamo fatto una grande scalata, abbiamo speso tante energie e siamo arrivati ad una buona posizione che ci permette di andare in Europa. A fine campionato tireremo le somme, provando a fare più punti possibili".

Ci sono giocatori sotto esame?

"Siamo tutti sotto esame. Quando arrivi a fine campionato cerchi di capire su chi devi fare affidamento per l'anno prossimo. Io in primis lo sono. Dobbiamo tutti dare una risposta. Tutti devono dimostrare il loro valore, siamo pagati per questo. La società è ambiziosa e noi vogliamo costruire un'Atalanta sempre più forte per ripartire con grandi presupposti".