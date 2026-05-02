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Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classifica

Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classificaTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Claudia Marrone
Oggi alle 14:27Calcio femminile
Claudia Marrone

Al via quest'oggi, con il consueto lunch match del sabato, la 20ª giornata del campionato di Serie A Femminile, la prima che - nel corso di questa lunga stagione - potrebbe regalare un verdetto: la Roma infatti, battendo la Ternana nel match del 'Tre Fontane' che si giocherà alle ore 18:30, potrebbe laurearsi campione di Italia a tre giornate dal termine della stagione, alzando così quello che sarebbe il terzo scudetto della sua storia. Ma ci sarà tempo per avere l'esito di questo confronto.

Intanto, si registra la vittoria della Juventus sul campo del Napoli Women, con la neo entrata Krumbiegel a firmare il gol che è valso i tre punti: entrata da un paio di minuti, la giocatrice è stata messa davanti alla porta da un tocco in veritcale di Vangsgaard, e non ha fallito l'appuntamento con la rete.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sabato 2 maggio
Ore 15:00 - Sassuolo-Genoa
Ore 18:30 - Roma-Ternana Women
Ore 18:30 - Inter-Milan
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women

Classifica della Serie A Women - Roma 46, Inter 40, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Parma 16, Sassuolo 16, Ternana Women 14, Genoa 9

* una gara in più

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