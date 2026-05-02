Supercoppa Serie C, goleada Vicenza: ad Arezzo finisce 5-2, Morra e Stuckler mattatori

Decisamente scoppiettante la prima gara valida per la Supercoppa di Serie C dove il Vicenza si è imposto in casa dell’Arezzo con un netto 4-2. Una sfida che sembrava a senso unico fino al 70’, ma che si è poi riaccesa nel finale. Il Vicenza mette la sfida in discesa già nel primo tempo grazie alla doppietta di Morra. In gol al 40’ e al 45’.

Al 69’ Stuckler firma il gol che sembra chiudere i giochi, portando la sfida sul 3-0, ma al 72’ Gigli riapre i giochi. Al 76’ ancora Stuckler firma il 4-1 e la sua doppietta personale. All’89’ ancora in gol i toscani con Di Chiara, ma non basta. Nel finale uno sfortunato autogol di Casarosa firma il 5-2 finale in favore del Vicenza.

SABATO 2 MAGGIO 2026

1ª GIORNATA

AREZZO - L.R. VICENZA 2-5

40’ e 45’ Morra (V), 69 e 76’ Stuckler (V), 72’ Gigli (A), 89’ Di Chiara (A), 90’+2 aut. Casarosa (V)

Riposa: BENEVENTO

Modalità di svolgimento

Le tre squadre come sopra individuate, sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata.

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1ª giornata – SABATO 2 MAGGIO 2026

- sono state individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2ª giornata – SABATO 9 MAGGIO 2026

- si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3ª giornata – SABATO 16 MAGGIO 2026

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia 2025-2026 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.