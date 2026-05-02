Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato anche di Dusan Vlahovic e del suo possibile futuro in bianconero nonostante un contratto in scadenza fra poche settimane. Il serbo, ricordiamo, è in trattativa col club per capire se ci saranno i margini per prolungare. Queste le parole di Spalletti:

Di Vlahovic disse nei mesi scorsi che sarebbe stato felicissimo di continuare a giocare nella Juventus… Si sente di dire la stessa cosa oggi?

"Sì. Sì perché si sta allenando con grande entusiasmo, sì perché è un professionista dal grande carattere, sì perché ha le giocate che mancano alla squadra. Lui sa di poter essere utile in queste 4 partite mettendo un po' del suo per il raggiungimento dell'obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche perché abbiamo dovuto perfezionare il lavoro su di lui, visto che l'infortunio era di quelli belli. Ma è a disposizione e questa è la cosa fondamentale e ha pure il ghigno giusto".