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Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto

Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tuttoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Cilli
Claudia Marrone
Oggi alle 15:19Serie B
Claudia Marrone

Il momento del Pescara è più difficile che mai, lo spettro retrocessione rischia di materializzarsi venerdì prossimo nonostante gli abruzzesi abbiano tentato di risollevare la testa nel corso di una stagione fatta di tanti bassi e pochi alti, e a complicare il tutto c'è la querelle tra il tecnico Giorgio Gorgone e l'attaccante Lorenzo Insigne, nata nel post gara di ieri. Quando il Delfino è crollato, seppur di misura, sul campo del Padova.

Andiamo con ordine. La gara dell''Euganeo' era verso lo scadere, il cronometro segnava l'80', e il Pescara aveva l'occasione del vantaggio dopo un rigore a favore. Primo rigorista del club - Di Nardo - non in campo, ma sul dischetto, a sorpresa, si presenta Russo, non Insigne: Sorrentino, il portiere del Padova, lo ipnotizza, e al 94' i biancoscudati trovano il vantaggio. Con Gorgone che nel post gara si è così espresso: "Insigne ha una fastidio al ginocchio, ma non ho ben capito perché non ha tirato lui il rigore". Una velata accusata di mancata presa di responsabilità, che ha dato vita alla replica dell'attaccante, attraverso il proprio profilo Instagram: "Sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato".

Questo, quanto accaduto. Ma a 90' dal termine, una situazione di tensione di questo genere, che ripercussioni avrà sulla decisiva sfida allo Spezia che per altro, come gli abruzzesi, sta cercando di accedere almeno ai playout? Difficile prevederlo. Più facile è prevedere che, se mai sarà retrocessione, Russo e Insigne - che già contro la Samp aveva ceduto il pallone del rigore a Di Nardo - subiranno la gogna mediatica, come unici responsabili di un tracollo che ha invece radici più profonde. A partire dalle scelte non azzeccate nel mercato estivo e una mancata tenuta mentale nei momenti clou.
È però pur vero che, in questi casi, puntare il dito è più facile che analizzare...

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