Atalanta-Genoa, primo tempo divertente (per la Dea): segna Djimsiti, poi 2 pali e 1 rosso
Termina col minimo vantaggio il primo tempo di Atalanta-Genoa, ottavo di Coppa Italia in corso di svolgimento a Bergamo: risultato ancora in equilibrio, ma gara indirizzata, visto che i rossoblù giocano dal 35' in dieci. La gara inizia già in saluta per il Genoa: brivido freddo sulla schiena dei tifosi ospiti dopo pochi minuti, visto che dopo un appoggio corto di Norton-Cuffy verso Siegrist, Sulemana si avventa sulla sfera e sembra che nulla possa evitare il gol. Invece l'estremo difensore riesce a rimediare all'errore del compagno, subendo anche fallo. Passano pochi minuti, ed ecco il gol: Pasalic fa le prove generali con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che si stampa sulla traversa, ma un minuto dopo Djimsiti non perdona. Cross coi giri contati di Zalewski, assolutamente imprendibile per il Genoa, e colpo di testa vincente del centrale albanese.
Il monologo nerazzurro non si interrompe neanche col cambio Sulemana-Maldini: l'italiano da piazzato va a cogliere il palo alla sinistra di Siegrist, col Genoa incapace di reagire alla superiorità della Dea. E per De Rossi piove sul bagnato: al 35' Fini stende con le cattive Bellanova, lanciatissimo in campo aperto, con conseguente e inevitabile cartellino rosso. E' l'ultima emozione del primo tempo, che si chiude col minimo vantaggio per la Dea, risultato che sta certamente stretto alla squadra di Palladino.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.