TMW Atalanta, iniziata fuori dallo stadio la festa per i 118 anni. Bellini e Caniggia tra i più acclamati

Per i 118 anni dell'Atalanta, questa sera, dietro la Curva Sud, verrà svelata la statua dedicata alla storica vittoria dell'Europa League. Inoltre è stata aperta al pubblico la mostra "Come una seconda pelle", dedicata alle maglie storiche dell'Atalanta con oltre 400 pezzi da ammirare.

Nella festa fuori dall'impianto sono sfilati sul palco diversi giocatori che hanno fatto la storia del club. Tra questi c'è anche Gianpaolo Bellini, storico capitano nerazzurro, che ha ringraziato i tifosi presenti e ha detto: "Siete fantastici, forza Atalanta".

Tra i più celebrati anche Claudio Caniggia, il quale ha parlato in videomessaggio: "Grazie Atalanta, abbiamo fatto la storia. Bergamo una seconda casa e mi sento uno di voi. Vincere con il Leverkusen è stato spettacolare: l'Atalanta ha fatto l'impresa e ha meritato di vincere l'Europa League. È stato meraviglioso".