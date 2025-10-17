Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"

In vista di Roma-Inter ha parlato ai microfoni di Dazn il portiere dei giallorossi Mile Svilar, il quale ha toccato diversi temi. Queste le sue parole: "Noi non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. Che Serie A sarà? Ci sono tante ottime squadre. L'Inter è da anni la più forte ma anche Napoli e Milan stanno facendo bene".

Chi sono gli attaccanti più difficili da affrontare?

"In Serie A penso a Lautaro e Thuram, ma ho giocato anche contro Lukaku, che fisicamente è una bestia".

Quando conteranno i numeri della classifica?

"Verso marzo, qundo il campionato entrerà nella fase finale. Ora è troppo presto".

Come giudica Ferguson e Dovbyk?

"Sono due attaccanti diversi ma con tante qualità, possono segnare tanto. Sono certo che presto Ferguson si sbloccherà, spero che entrambi possano fare tanti gol. Soulé? Matias è fortissimo, lavora bene ogni giorno. Non ho mai avuto dubbi su Soulé, fin dal primo allenamento. Ora dimostra il suo talento anche in partita, è quello che è migliorato di più".