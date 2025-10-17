TMW
Atalanta, svelata la statua dedicata all'Europa League collocata fuori dallo stadio: il video
Bergamo si è tinta ancora una volta di nerazzurro per celebrare i 118 anni di storia dell’Atalanta, occasione in cui è stata anche ricordata la finale di Europa League del 2024. Dietro la Curva Sud della New Balance Arena, è stata infatti inaugurata la maestosa statua dedicata alla storica vittoria del trofeo. Questi i video raccolti da TuttoMercatoWeb.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
