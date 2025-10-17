Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo

Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 23:00Serie A
Alessio Del Lungo

Grazie ai dati forniti da Transfermarkt.it, TMW ha analizzato, in vista della ripresa del campionato di Serie A, squadra per squadra, i giocatori italiani che sono stati maggiormente impiegati: tra i giocatori di movimento che non hanno saltato un minuto ci sono Moise Kean, Matteo Gabbia e Gianluca Mancini, che si aggiungono a Enrico Delprato. Di seguito tutti i dettagli:

ATALANTA
Marco Carnesecchi - 540’
Raoul Bellanova - 440’
Davide Zappacosta - 296’
Giorgio Scalvini - 266’
Daniel Maldini - 171’
Gianluca Scamacca - 136’
Lorenzo Bernasconi - 95’
Marco Brescianini - 69'
Francesco Rossi - 0’
Marco Sportiello - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.013

BOLOGNA
Riccardo Orsolini - 451’
Nicolò Cambiaghi - 363’
Nadir Zortea - 319’
Giovanni Fabbian - 249’
Federico Bernardeschi - 182’
Lorenzo De Silvestri - 138’
Tommaso Pobega - 132’
Nicolò Casale - 45’
Ciro Immobile - 30’
Federico Ravaglia - 0’
Massimo Pessina - 0’
Kevin Bonifazi - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 1.909

CAGLIARI
Elia Caprile - 540’
Michael Folorunsho - 518’
Sebastiano Luperto - 450’
Alessandro Deiola - 435’
Sebastiano Esposito - 434’
Matteo Prati - 412’
Marco Palestra - 388’
Gabriele Zappa - 220’
Gennaro Borrelli - 206’
Andrea Belotti - 191’
Gianluca Gaetano - 157’
Mattia Felici - 123’
Alessandro Di Pardo - 52’
Riyad Idrissi - 35’
Luca Mazzitelli - 32’
Nicolò Cavuoti - 8’
Leonardo Pavoletti - 7’
Giuseppe Ciocci - 0’
Vincenzo Sarno - 0’
Nicola Pintus - 0’
Totale giocatori impiegati: 17
Totale minuti in campo: 4.208

COMO
Edoardo Goldaniga - 1’
Mauro Vigorito - 0’
Alberto Cerri - 0’
Simone Verdi - 0’
Alberto Dossena - 0’
Marco Sala - 0’
Totale giocatori impiegati: 1
Totale minuti in campo: 1

CREMONESE
Giuseppe Pezzella - 540’
Federico Baschirotto - 540’
Matteo Bianchetti - 488’
Filippo Terracciano - 450’
Alessio Zerbin - 379’
Alberto Grassi - 364’
Michele Collocolo - 286’
Federico Bonazzoli - 253’
Marco Silvestri - 180’
Romano Floriani Mussolini - 163’
Federico Ceccherini - 110’
Tommaso Barbieri - 16’
Manuel De Luca - 14’
Francesco Folino - 0’
Lapo Nava - 0’
Leonardo Sernicola - 0’
Mattia Valoti - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 3.783

FIORENTINA
Moise Kean - 540’
Luca Ranieri - 482’
Rolando Mandragora - 428’
Hans Nicolussi Caviglia - 285’
Jacopo Fazzini - 266’
Roberto Piccoli - 260’
Nicolò Fagioli - 228’
Pietro Comuzzo - 209’
Cher Ndour - 92’
Niccolò Fortini - 77’
Mattia Viti - 59’
Eddy Kouadio - 45’
Fabiano Parisi - 13’
Luca Lezzerini - 0’
Tommaso Martinelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 2.984

GENOA
Nicola Leali - 540’
Patrizio Masini - 519’
Lorenzo Colombo- 368’
Alessandro Marcandalli - 180’
Jeff Ekhator - 141’
Stefano Sabelli - 133’
Lorenzo Venturino - 6’
Seydou Fini - 0’
Daniele Sommariva - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.887

HELLAS VERONA
Lorenzo Montipò - 540’
Roberto Gagliardini - 140’
Simone Perilli - 0’
Giacomo Toniolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 680

INTER
Nicolò Barella - 481’
Alessandro Bastoni - 417’
Federico Dimarco - 400’
Francesco Acerbi - 353’
Francesco Pio Esposito - 154’
Davide Frattesi - 141’
Matteo Darmian - 13’
Raffaele Di Gennaro - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.959

JUVENTUS
Michele Di Gregorio - 540’
Federico Gatti - 470’
Andrea Cambiaso - 353’
Manuel Locatelli - 328’
Daniele Rugani - 86’
Carlo Pinsoglio - 0’
Mattia Perin - 0’
Fabio Miretti - 0’
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti in campo: 1.777

LAZIO
Ivan Provedel - 540’
Mattia Zaccagni - 426’
Matteo Cancellieri - 391’
Alessio Romagnoli - 360’
Danilo Cataldi - 340’
Nicolò Rovella - 200’
Luca Pellegrini - 162’
Manuel Lazzari - 62’
Alessio Furlanetto - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.481

LECCE
Waldimiro Falcone - 540’
Antonino Gallo - 474’
Riccardo Sottil - 246’
Francesco Camarda - 201’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.461

MILAN
Matteo Gabbia - 540’
Pietro Terracciano - 124’
Davide Bartesaghi - 121’
Samuele Ricci - 61’
Lorenzo Torriani - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 846

NAPOLI
Giovanni Di Lorenzo - 540’
Matteo Politano - 452’
Alex Meret - 360’
Leonardo Spinazzola - 281’
Lorenzo Lucca - 211’
Alessandro Buongiorno - 193’
Luca Marianucci - 90’
Giuseppe Ambrosino - 15’
Antonio Vergara - 1’
Pasquale Mazzocchi - 0’
Nikita Contini - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 2.143

PARMA
Enrico Delprato - 540’
Emanuele Valeri - 476’
Patrick Cutrone - 353’
Gaetano Oristanio - 159’
Edoardo Corvi - 0’
Filippo Rinaldi - 0’
Elia Plicco - 0’
Nicolas Trabucchi - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.528

PISA
Antonio Caracciolo - 540’
Simone Canestrelli - 540’
Samuele Angori - 279’
Giovanni Bonfanti - 254’
Stefano Moreo - 236’
Arturo Calabresi - 51’
Gabriele Piccinini - 16’
Simone Scuffet - 0’
Francesco Coppola - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.916

ROMA
Gianluca Mancini - 540’
Bryan Cristante - 506’
Lorenzo Pellegrini - 194’
Stephan El Shaarawy- 125’
Tommaso Baldanzi - 121’
Niccolò Pisilli - 42’
Daniele Ghilardi - 0’
Pierluigi Gollini - 0’
Totale giocatori impiegati: 6
Totale minuti in campo: 1.528

SASSUOLO
Andrea Pinamonti - 512’
Domenico Berardi - 441’
Cristian Volpato - 151’
Daniel Boloca - 135’
Luca Lipani - 94’
Filippo Romagna - 90’
Stefano Turati - 90’
Nicholas Pierini - 33’
Edoardo Iannoni - 27’
Andrea Ghion - 9’
Luca Moro - 1’
Giacomo Satalino - 0’
Edoardo Pieragnolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 11
Totale minuti in campo: 1.583

TORINO
Cesare Casadei - 469’
Cristiano Biraghi - 366’
Alberto Paleari - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 835

UDINESE
Nicolò Bertola - 233’
Nicolò Zaniolo - 213’
Alessandro Zanoli - 184’
Alessandro Nunziante - 0’
Daniele Padelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti in campo: 630

Articoli correlati
Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"... Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la... Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"... Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"
Altre notizie Serie A
Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano... Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano subito"
Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"... Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la... Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre... TMWChi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva... Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"
Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere... Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere la sorpresa"
Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"... Roma, Svilar: "Ferguson e Dovbyk segneranno tanto. Soulé è migliorato più di tutti"
Atalanta, svelata la statua dedicata all'Europa League collocata fuori dallo stadio:... TMWAtalanta, svelata la statua dedicata all'Europa League collocata fuori dallo stadio: il video
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
4 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.4 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.7 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano subito"
Immagine news Serie A n.2 Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Immagine news Serie A n.4 Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Immagine news Serie A n.5 Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"
Immagine news Serie A n.6 Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere la sorpresa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.3 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.4 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Immagine news Serie B n.5 Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Immagine news Serie B n.6 Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.3 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.4 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.5 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.6 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?