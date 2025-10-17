Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Grazie ai dati forniti da Transfermarkt.it, TMW ha analizzato, in vista della ripresa del campionato di Serie A, squadra per squadra, i giocatori italiani che sono stati maggiormente impiegati: tra i giocatori di movimento che non hanno saltato un minuto ci sono Moise Kean, Matteo Gabbia e Gianluca Mancini, che si aggiungono a Enrico Delprato. Di seguito tutti i dettagli:
ATALANTA
Marco Carnesecchi - 540’
Raoul Bellanova - 440’
Davide Zappacosta - 296’
Giorgio Scalvini - 266’
Daniel Maldini - 171’
Gianluca Scamacca - 136’
Lorenzo Bernasconi - 95’
Marco Brescianini - 69'
Francesco Rossi - 0’
Marco Sportiello - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.013
BOLOGNA
Riccardo Orsolini - 451’
Nicolò Cambiaghi - 363’
Nadir Zortea - 319’
Giovanni Fabbian - 249’
Federico Bernardeschi - 182’
Lorenzo De Silvestri - 138’
Tommaso Pobega - 132’
Nicolò Casale - 45’
Ciro Immobile - 30’
Federico Ravaglia - 0’
Massimo Pessina - 0’
Kevin Bonifazi - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 1.909
CAGLIARI
Elia Caprile - 540’
Michael Folorunsho - 518’
Sebastiano Luperto - 450’
Alessandro Deiola - 435’
Sebastiano Esposito - 434’
Matteo Prati - 412’
Marco Palestra - 388’
Gabriele Zappa - 220’
Gennaro Borrelli - 206’
Andrea Belotti - 191’
Gianluca Gaetano - 157’
Mattia Felici - 123’
Alessandro Di Pardo - 52’
Riyad Idrissi - 35’
Luca Mazzitelli - 32’
Nicolò Cavuoti - 8’
Leonardo Pavoletti - 7’
Giuseppe Ciocci - 0’
Vincenzo Sarno - 0’
Nicola Pintus - 0’
Totale giocatori impiegati: 17
Totale minuti in campo: 4.208
COMO
Edoardo Goldaniga - 1’
Mauro Vigorito - 0’
Alberto Cerri - 0’
Simone Verdi - 0’
Alberto Dossena - 0’
Marco Sala - 0’
Totale giocatori impiegati: 1
Totale minuti in campo: 1
CREMONESE
Giuseppe Pezzella - 540’
Federico Baschirotto - 540’
Matteo Bianchetti - 488’
Filippo Terracciano - 450’
Alessio Zerbin - 379’
Alberto Grassi - 364’
Michele Collocolo - 286’
Federico Bonazzoli - 253’
Marco Silvestri - 180’
Romano Floriani Mussolini - 163’
Federico Ceccherini - 110’
Tommaso Barbieri - 16’
Manuel De Luca - 14’
Francesco Folino - 0’
Lapo Nava - 0’
Leonardo Sernicola - 0’
Mattia Valoti - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 3.783
FIORENTINA
Moise Kean - 540’
Luca Ranieri - 482’
Rolando Mandragora - 428’
Hans Nicolussi Caviglia - 285’
Jacopo Fazzini - 266’
Roberto Piccoli - 260’
Nicolò Fagioli - 228’
Pietro Comuzzo - 209’
Cher Ndour - 92’
Niccolò Fortini - 77’
Mattia Viti - 59’
Eddy Kouadio - 45’
Fabiano Parisi - 13’
Luca Lezzerini - 0’
Tommaso Martinelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 2.984
GENOA
Nicola Leali - 540’
Patrizio Masini - 519’
Lorenzo Colombo- 368’
Alessandro Marcandalli - 180’
Jeff Ekhator - 141’
Stefano Sabelli - 133’
Lorenzo Venturino - 6’
Seydou Fini - 0’
Daniele Sommariva - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.887
HELLAS VERONA
Lorenzo Montipò - 540’
Roberto Gagliardini - 140’
Simone Perilli - 0’
Giacomo Toniolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 680
INTER
Nicolò Barella - 481’
Alessandro Bastoni - 417’
Federico Dimarco - 400’
Francesco Acerbi - 353’
Francesco Pio Esposito - 154’
Davide Frattesi - 141’
Matteo Darmian - 13’
Raffaele Di Gennaro - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.959
JUVENTUS
Michele Di Gregorio - 540’
Federico Gatti - 470’
Andrea Cambiaso - 353’
Manuel Locatelli - 328’
Daniele Rugani - 86’
Carlo Pinsoglio - 0’
Mattia Perin - 0’
Fabio Miretti - 0’
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti in campo: 1.777
LAZIO
Ivan Provedel - 540’
Mattia Zaccagni - 426’
Matteo Cancellieri - 391’
Alessio Romagnoli - 360’
Danilo Cataldi - 340’
Nicolò Rovella - 200’
Luca Pellegrini - 162’
Manuel Lazzari - 62’
Alessio Furlanetto - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.481
LECCE
Waldimiro Falcone - 540’
Antonino Gallo - 474’
Riccardo Sottil - 246’
Francesco Camarda - 201’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.461
MILAN
Matteo Gabbia - 540’
Pietro Terracciano - 124’
Davide Bartesaghi - 121’
Samuele Ricci - 61’
Lorenzo Torriani - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 846
NAPOLI
Giovanni Di Lorenzo - 540’
Matteo Politano - 452’
Alex Meret - 360’
Leonardo Spinazzola - 281’
Lorenzo Lucca - 211’
Alessandro Buongiorno - 193’
Luca Marianucci - 90’
Giuseppe Ambrosino - 15’
Antonio Vergara - 1’
Pasquale Mazzocchi - 0’
Nikita Contini - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 2.143
PARMA
Enrico Delprato - 540’
Emanuele Valeri - 476’
Patrick Cutrone - 353’
Gaetano Oristanio - 159’
Edoardo Corvi - 0’
Filippo Rinaldi - 0’
Elia Plicco - 0’
Nicolas Trabucchi - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.528
PISA
Antonio Caracciolo - 540’
Simone Canestrelli - 540’
Samuele Angori - 279’
Giovanni Bonfanti - 254’
Stefano Moreo - 236’
Arturo Calabresi - 51’
Gabriele Piccinini - 16’
Simone Scuffet - 0’
Francesco Coppola - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.916
ROMA
Gianluca Mancini - 540’
Bryan Cristante - 506’
Lorenzo Pellegrini - 194’
Stephan El Shaarawy- 125’
Tommaso Baldanzi - 121’
Niccolò Pisilli - 42’
Daniele Ghilardi - 0’
Pierluigi Gollini - 0’
Totale giocatori impiegati: 6
Totale minuti in campo: 1.528
SASSUOLO
Andrea Pinamonti - 512’
Domenico Berardi - 441’
Cristian Volpato - 151’
Daniel Boloca - 135’
Luca Lipani - 94’
Filippo Romagna - 90’
Stefano Turati - 90’
Nicholas Pierini - 33’
Edoardo Iannoni - 27’
Andrea Ghion - 9’
Luca Moro - 1’
Giacomo Satalino - 0’
Edoardo Pieragnolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 11
Totale minuti in campo: 1.583
TORINO
Cesare Casadei - 469’
Cristiano Biraghi - 366’
Alberto Paleari - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 835
UDINESE
Nicolò Bertola - 233’
Nicolò Zaniolo - 213’
Alessandro Zanoli - 184’
Alessandro Nunziante - 0’
Daniele Padelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti in campo: 630