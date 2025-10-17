TMW Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo

Grazie ai dati forniti da Transfermarkt.it, TMW ha analizzato, in vista della ripresa del campionato di Serie A, squadra per squadra, i giocatori italiani che sono stati maggiormente impiegati: tra i giocatori di movimento che non hanno saltato un minuto ci sono Moise Kean, Matteo Gabbia e Gianluca Mancini, che si aggiungono a Enrico Delprato. Di seguito tutti i dettagli:

ATALANTA

Marco Carnesecchi - 540’

Raoul Bellanova - 440’

Davide Zappacosta - 296’

Giorgio Scalvini - 266’

Daniel Maldini - 171’

Gianluca Scamacca - 136’

Lorenzo Bernasconi - 95’

Marco Brescianini - 69'

Francesco Rossi - 0’

Marco Sportiello - 0’

Totale giocatori impiegati: 8

Totale minuti in campo: 2.013

BOLOGNA

Riccardo Orsolini - 451’

Nicolò Cambiaghi - 363’

Nadir Zortea - 319’

Giovanni Fabbian - 249’

Federico Bernardeschi - 182’

Lorenzo De Silvestri - 138’

Tommaso Pobega - 132’

Nicolò Casale - 45’

Ciro Immobile - 30’

Federico Ravaglia - 0’

Massimo Pessina - 0’

Kevin Bonifazi - 0’

Totale giocatori impiegati: 9

Totale minuti in campo: 1.909

CAGLIARI

Elia Caprile - 540’

Michael Folorunsho - 518’

Sebastiano Luperto - 450’

Alessandro Deiola - 435’

Sebastiano Esposito - 434’

Matteo Prati - 412’

Marco Palestra - 388’

Gabriele Zappa - 220’

Gennaro Borrelli - 206’

Andrea Belotti - 191’

Gianluca Gaetano - 157’

Mattia Felici - 123’

Alessandro Di Pardo - 52’

Riyad Idrissi - 35’

Luca Mazzitelli - 32’

Nicolò Cavuoti - 8’

Leonardo Pavoletti - 7’

Giuseppe Ciocci - 0’

Vincenzo Sarno - 0’

Nicola Pintus - 0’

Totale giocatori impiegati: 17

Totale minuti in campo: 4.208

COMO

Edoardo Goldaniga - 1’

Mauro Vigorito - 0’

Alberto Cerri - 0’

Simone Verdi - 0’

Alberto Dossena - 0’

Marco Sala - 0’

Totale giocatori impiegati: 1

Totale minuti in campo: 1

CREMONESE

Giuseppe Pezzella - 540’

Federico Baschirotto - 540’

Matteo Bianchetti - 488’

Filippo Terracciano - 450’

Alessio Zerbin - 379’

Alberto Grassi - 364’

Michele Collocolo - 286’

Federico Bonazzoli - 253’

Marco Silvestri - 180’

Romano Floriani Mussolini - 163’

Federico Ceccherini - 110’

Tommaso Barbieri - 16’

Manuel De Luca - 14’

Francesco Folino - 0’

Lapo Nava - 0’

Leonardo Sernicola - 0’

Mattia Valoti - 0’

Totale giocatori impiegati: 13

Totale minuti in campo: 3.783

FIORENTINA

Moise Kean - 540’

Luca Ranieri - 482’

Rolando Mandragora - 428’

Hans Nicolussi Caviglia - 285’

Jacopo Fazzini - 266’

Roberto Piccoli - 260’

Nicolò Fagioli - 228’

Pietro Comuzzo - 209’

Cher Ndour - 92’

Niccolò Fortini - 77’

Mattia Viti - 59’

Eddy Kouadio - 45’

Fabiano Parisi - 13’

Luca Lezzerini - 0’

Tommaso Martinelli - 0’

Totale giocatori impiegati: 13

Totale minuti in campo: 2.984

GENOA

Nicola Leali - 540’

Patrizio Masini - 519’

Lorenzo Colombo- 368’

Alessandro Marcandalli - 180’

Jeff Ekhator - 141’

Stefano Sabelli - 133’

Lorenzo Venturino - 6’

Seydou Fini - 0’

Daniele Sommariva - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.887

HELLAS VERONA

Lorenzo Montipò - 540’

Roberto Gagliardini - 140’

Simone Perilli - 0’

Giacomo Toniolo - 0’

Totale giocatori impiegati: 2

Totale minuti in campo: 680

INTER

Nicolò Barella - 481’

Alessandro Bastoni - 417’

Federico Dimarco - 400’

Francesco Acerbi - 353’

Francesco Pio Esposito - 154’

Davide Frattesi - 141’

Matteo Darmian - 13’

Raffaele Di Gennaro - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.959

JUVENTUS

Michele Di Gregorio - 540’

Federico Gatti - 470’

Andrea Cambiaso - 353’

Manuel Locatelli - 328’

Daniele Rugani - 86’

Carlo Pinsoglio - 0’

Mattia Perin - 0’

Fabio Miretti - 0’

Totale giocatori impiegati: 5

Totale minuti in campo: 1.777

LAZIO

Ivan Provedel - 540’

Mattia Zaccagni - 426’

Matteo Cancellieri - 391’

Alessio Romagnoli - 360’

Danilo Cataldi - 340’

Nicolò Rovella - 200’

Luca Pellegrini - 162’

Manuel Lazzari - 62’

Alessio Furlanetto - 0’

Totale giocatori impiegati: 8

Totale minuti in campo: 2.481

LECCE

Waldimiro Falcone - 540’

Antonino Gallo - 474’

Riccardo Sottil - 246’

Francesco Camarda - 201’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 1.461

MILAN

Matteo Gabbia - 540’

Pietro Terracciano - 124’

Davide Bartesaghi - 121’

Samuele Ricci - 61’

Lorenzo Torriani - 0’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 846

NAPOLI

Giovanni Di Lorenzo - 540’

Matteo Politano - 452’

Alex Meret - 360’

Leonardo Spinazzola - 281’

Lorenzo Lucca - 211’

Alessandro Buongiorno - 193’

Luca Marianucci - 90’

Giuseppe Ambrosino - 15’

Antonio Vergara - 1’

Pasquale Mazzocchi - 0’

Nikita Contini - 0’

Totale giocatori impiegati: 9

Totale minuti in campo: 2.143

PARMA

Enrico Delprato - 540’

Emanuele Valeri - 476’

Patrick Cutrone - 353’

Gaetano Oristanio - 159’

Edoardo Corvi - 0’

Filippo Rinaldi - 0’

Elia Plicco - 0’

Nicolas Trabucchi - 0’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 1.528

PISA

Antonio Caracciolo - 540’

Simone Canestrelli - 540’

Samuele Angori - 279’

Giovanni Bonfanti - 254’

Stefano Moreo - 236’

Arturo Calabresi - 51’

Gabriele Piccinini - 16’

Simone Scuffet - 0’

Francesco Coppola - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.916

ROMA

Gianluca Mancini - 540’

Bryan Cristante - 506’

Lorenzo Pellegrini - 194’

Stephan El Shaarawy- 125’

Tommaso Baldanzi - 121’

Niccolò Pisilli - 42’

Daniele Ghilardi - 0’

Pierluigi Gollini - 0’

Totale giocatori impiegati: 6

Totale minuti in campo: 1.528

SASSUOLO

Andrea Pinamonti - 512’

Domenico Berardi - 441’

Cristian Volpato - 151’

Daniel Boloca - 135’

Luca Lipani - 94’

Filippo Romagna - 90’

Stefano Turati - 90’

Nicholas Pierini - 33’

Edoardo Iannoni - 27’

Andrea Ghion - 9’

Luca Moro - 1’

Giacomo Satalino - 0’

Edoardo Pieragnolo - 0’

Totale giocatori impiegati: 11

Totale minuti in campo: 1.583

TORINO

Cesare Casadei - 469’

Cristiano Biraghi - 366’

Alberto Paleari - 0’

Totale giocatori impiegati: 2

Totale minuti in campo: 835

UDINESE

Nicolò Bertola - 233’

Nicolò Zaniolo - 213’

Alessandro Zanoli - 184’

Alessandro Nunziante - 0’

Daniele Padelli - 0’

Totale giocatori impiegati: 3

Totale minuti in campo: 630