Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce

Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luceTUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:47Serie B
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Enrico Sannazzari", Chiavari (GE)

ENTELLA
Colombi 6 - Viene impegnato poco dalla squadra blucerchiata. Preciso nelle uscite, incolpevole nella rete di Coda che dimezza, solo momentaneamente lo svantaggio.

Parodi 7 - Guida la retroguardia biancoceleste con il solito piglio e la solita autorevolezza. Gioca sempre d’anticipo ed è dia traino per i suoi compagni in una notte davvero importante per l’Entella.

Tiritiello 8 - Solito muro difensivo. Disinnesca la forza d’urto di Coda vincendo a mani basse il duello ma la ciliegina sulla torta è il terzo gol stagionale che mette il punto esclamativo sulla sfida.

Marconi 7 - Con gli altri due elementi della retroguardia è impeccabile. Dalla sua parte agisce Cherubini che cerca un po’ il guizzo ma lui riesce a tenere bene la posizione rischiando praticamente nulla.

Mezzoni 7 - Spinge molto sulla fascia destra superando quasi sempre Venuti nel duello fisico. Arriva spesso sul fondo per andare al traversone. In difesa invece non rischia praticamente nulla.

Franzoni 7,5 - Elemento di raccordo fra centrocampo e attacco, fa il bello e il cattivo tempo fra le linee. Mette il sigillo su una prestazione importante realizzando il raddoppio su calcio di rigore con aiuto del palo.

Nichetti 7 - Sorpresa in mezzo al campo dopo il forfait all’ultimo di Benali. Fa tanta quantità mettendo dinamismo e aggressività andando ad arginare sul nascere le azioni della squadra di Massimo Donati.

Karic 7 - Seconda novità di formazione con Dalla Vecchia che parte dalla panchina. Gioca molto alto andando ad agire da schermo sulle partenze dal basso blucerchiate. Tanta volontà e tanto cuore che necessita alla squadra di Chiappella. Dal 63' Dalla Vecchia 6,5 - Entra con il piglio giusto facendo battaglia in mezzo al campo.

Di Mario 7,5 - Un treno sulla fascia sinistra, spinge con costanza creando più di un grattacapo alla retroguardia doriana. Su una delle sue incursioni si guadagna il calcio di rigore del raddoppio biancoceleste. Dal 90' Boccadamo s.v.

Fumagalli 7 - Gioca spesso con Debenedetti, si dà da fare molto cercando di dare meno punti di riferimento possibili. Sfiora il gol con un cross velenoso dalla destra che per poco non scavalca Ghidotti. Dal 90' Lipani s.v.

De Benedetti 8 - Si sblocca in stagione nella partita più attesa dalla piazza. Trova l’incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio sotto la Sud. Sfiora la doppietta sempre con un’incornata su corner. Dal 76' Russo s.v.

Andrea Chiappella 8 - Regala alla città di Chiavari e ai suoi tifosi una serata da urlo. La sua Entella incarta la Sampdoria con una prestazione davvero entusiasmante conquistando tre punti più che meritati.

SAMPDORIA
Ghidotti 5,5 - Subisce tre reti, provoca il rigore che porta al raddoppio della formazione biancoceleste. Reattivo sulla conclusione al volo di Fumagalli ma non basta per arrivare alla sufficienza.

Riccio 4,5 - Dalla sua parte Di Mario spinge con grande insistenza e da una sua amnesia difensiva nasce il calcio di rigore con cui l’Entella firma il raddoppio. Serata da incubo per il centrale blucerchiato.

Hadzikadunic 4,5 - Come il suo collega di reparto, deve fare i conti con la brillantezza degli uomini di Chiappella che gli lasciano poco spazio. Vede arrivare giocatori biancocelesti da tutte le parti e non riesce a porre freno.

Giordano 5 - Confermato dopo la prestazione convincente di due settimane fa, ci mette quella determinazione che altri compagni non mettono ma anche lui poi viene travolto dalla ferocia dei chiavaresi.

Depaoli 4,5 - Poca la sua spinta sulla fascia destra. Viene stoppato dagli uomini biancocelesti, nella fase di non possesso invece soffre troppo la spinta sulla sinistra di Di Mario. Dall'88' Narro s.v.

Abildgaard 5 - Poco filtro a centrocampo. Patisce la superiorità numerica della linea mediana della formazione di Chiappella. Tanti errori anche in fase di costruzione per il giocatore che non riesce a brillare stasera. Dal 73' Ricci 5,5 - Torna a saggiare il campo, tenta di dare il suo apporto alla squadra senza successo.

Bellemo 4,5 - Passo decisamente indietro per il centrocampista blucerchiato, anche lui sempre in ritardo sulle seconde palle, poco filtro in mezzo al campo e consegna il reparto alla squadra chiavarese.

Venuti 4,5 - Un tempo e spiccioli di grande difficoltà in cui Mezzoni passa con troppa facilità dalla sua corsia arrivando sempre al traversone verso il centro del campo. Non pervenuto nemmeno nella fase di spinta della sua squadra. Dal 53' Ioannou 5 - Non cambia la musica in campo. Troppa imprecisione e poche sgroppate.

Cherubini 5 - Confermato dopo la buona prestazione contro il Pescara e dopo le gare ben giocate con l’Under 21. Questa volta polveri bagnate per il numero 10 doriano che non riesce a creare mai la superiorità numerica.

Henderson 5 - Non è il sostituto di Pafundi per caratteristiche ma Donati lo schiera comunque in posizione più alta. Si vede pochissimo nel primo tempo e infatti il tecnico lo lascia in panchina per il secondo tempo.

Coda 6 - Fa a sportellate con Tiritiello che non gli dà mai lo spazio per colpire. All’unico pallone giocabile supera Colombi per il gol che riapre il match, ma solo momentaneamente.

Massimo Donati 4 - Tre passi indietro dopo il Pescara, tre schiaffoni pesanti dall’Entella che dà alla sua squadra una pesante lezione di gioco e soprattutto di determinazione. La contestazione dei tifosi, fin a quel momento impeccabili come sempre, è inevitabile. E la classifica si fa sempre più dura.

Articoli correlati
L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali" L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni... Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati? Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Altre notizie Serie B
L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali" TMWL'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni... TMWSampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati? Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica... Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato... Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Palermo, dopo Bani si ferma anche Gyasi: lesione muscolare alla gamba destra Palermo, dopo Bani si ferma anche Gyasi: lesione muscolare alla gamba destra
Il doppio ex Castaldo su Juve Stabia-Avellino: "Gara equilibrata, saranno decisivi... Il doppio ex Castaldo su Juve Stabia-Avellino: "Gara equilibrata, saranno decisivi gli episodi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
4 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
5 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.4 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.5 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.7 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maripan, parla l'intermediario: "Mette tanta garra in campo, ma qui ti sanzionano subito"
Immagine news Serie A n.2 Guida: "La Ref Cam dà la sensazione di quanto è difficile il mondo degli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa"
Immagine news Serie A n.4 Chi sono gli italiani che giocano di più in Serie A? Gabbia, Kean e Mancini sempre in campo
Immagine news Serie A n.5 Cambiaso, parla l'agente: "Si mette a disposizione della Juve come Maldini faceva col Milan"
Immagine news Serie A n.6 Verso Torino-Napoli, il doppio ex Pià non ha dubbi: "Occhio ad Adams, può essere la sorpresa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.3 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.4 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Immagine news Serie B n.5 Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Immagine news Serie B n.6 Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.3 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie C n.4 La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano
Immagine news Serie C n.5 Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Immagine news Serie C n.6 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?