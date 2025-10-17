Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
ENTELLA
Colombi 6 - Viene impegnato poco dalla squadra blucerchiata. Preciso nelle uscite, incolpevole nella rete di Coda che dimezza, solo momentaneamente lo svantaggio.
Parodi 7 - Guida la retroguardia biancoceleste con il solito piglio e la solita autorevolezza. Gioca sempre d’anticipo ed è dia traino per i suoi compagni in una notte davvero importante per l’Entella.
Tiritiello 8 - Solito muro difensivo. Disinnesca la forza d’urto di Coda vincendo a mani basse il duello ma la ciliegina sulla torta è il terzo gol stagionale che mette il punto esclamativo sulla sfida.
Marconi 7 - Con gli altri due elementi della retroguardia è impeccabile. Dalla sua parte agisce Cherubini che cerca un po’ il guizzo ma lui riesce a tenere bene la posizione rischiando praticamente nulla.
Mezzoni 7 - Spinge molto sulla fascia destra superando quasi sempre Venuti nel duello fisico. Arriva spesso sul fondo per andare al traversone. In difesa invece non rischia praticamente nulla.
Franzoni 7,5 - Elemento di raccordo fra centrocampo e attacco, fa il bello e il cattivo tempo fra le linee. Mette il sigillo su una prestazione importante realizzando il raddoppio su calcio di rigore con aiuto del palo.
Nichetti 7 - Sorpresa in mezzo al campo dopo il forfait all’ultimo di Benali. Fa tanta quantità mettendo dinamismo e aggressività andando ad arginare sul nascere le azioni della squadra di Massimo Donati.
Karic 7 - Seconda novità di formazione con Dalla Vecchia che parte dalla panchina. Gioca molto alto andando ad agire da schermo sulle partenze dal basso blucerchiate. Tanta volontà e tanto cuore che necessita alla squadra di Chiappella. Dal 63' Dalla Vecchia 6,5 - Entra con il piglio giusto facendo battaglia in mezzo al campo.
Di Mario 7,5 - Un treno sulla fascia sinistra, spinge con costanza creando più di un grattacapo alla retroguardia doriana. Su una delle sue incursioni si guadagna il calcio di rigore del raddoppio biancoceleste. Dal 90' Boccadamo s.v.
Fumagalli 7 - Gioca spesso con Debenedetti, si dà da fare molto cercando di dare meno punti di riferimento possibili. Sfiora il gol con un cross velenoso dalla destra che per poco non scavalca Ghidotti. Dal 90' Lipani s.v.
De Benedetti 8 - Si sblocca in stagione nella partita più attesa dalla piazza. Trova l’incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio sotto la Sud. Sfiora la doppietta sempre con un’incornata su corner. Dal 76' Russo s.v.
Andrea Chiappella 8 - Regala alla città di Chiavari e ai suoi tifosi una serata da urlo. La sua Entella incarta la Sampdoria con una prestazione davvero entusiasmante conquistando tre punti più che meritati.
SAMPDORIA
Ghidotti 5,5 - Subisce tre reti, provoca il rigore che porta al raddoppio della formazione biancoceleste. Reattivo sulla conclusione al volo di Fumagalli ma non basta per arrivare alla sufficienza.
Riccio 4,5 - Dalla sua parte Di Mario spinge con grande insistenza e da una sua amnesia difensiva nasce il calcio di rigore con cui l’Entella firma il raddoppio. Serata da incubo per il centrale blucerchiato.
Hadzikadunic 4,5 - Come il suo collega di reparto, deve fare i conti con la brillantezza degli uomini di Chiappella che gli lasciano poco spazio. Vede arrivare giocatori biancocelesti da tutte le parti e non riesce a porre freno.
Giordano 5 - Confermato dopo la prestazione convincente di due settimane fa, ci mette quella determinazione che altri compagni non mettono ma anche lui poi viene travolto dalla ferocia dei chiavaresi.
Depaoli 4,5 - Poca la sua spinta sulla fascia destra. Viene stoppato dagli uomini biancocelesti, nella fase di non possesso invece soffre troppo la spinta sulla sinistra di Di Mario. Dall'88' Narro s.v.
Abildgaard 5 - Poco filtro a centrocampo. Patisce la superiorità numerica della linea mediana della formazione di Chiappella. Tanti errori anche in fase di costruzione per il giocatore che non riesce a brillare stasera. Dal 73' Ricci 5,5 - Torna a saggiare il campo, tenta di dare il suo apporto alla squadra senza successo.
Bellemo 4,5 - Passo decisamente indietro per il centrocampista blucerchiato, anche lui sempre in ritardo sulle seconde palle, poco filtro in mezzo al campo e consegna il reparto alla squadra chiavarese.
Venuti 4,5 - Un tempo e spiccioli di grande difficoltà in cui Mezzoni passa con troppa facilità dalla sua corsia arrivando sempre al traversone verso il centro del campo. Non pervenuto nemmeno nella fase di spinta della sua squadra. Dal 53' Ioannou 5 - Non cambia la musica in campo. Troppa imprecisione e poche sgroppate.
Cherubini 5 - Confermato dopo la buona prestazione contro il Pescara e dopo le gare ben giocate con l’Under 21. Questa volta polveri bagnate per il numero 10 doriano che non riesce a creare mai la superiorità numerica.
Henderson 5 - Non è il sostituto di Pafundi per caratteristiche ma Donati lo schiera comunque in posizione più alta. Si vede pochissimo nel primo tempo e infatti il tecnico lo lascia in panchina per il secondo tempo.
Coda 6 - Fa a sportellate con Tiritiello che non gli dà mai lo spazio per colpire. All’unico pallone giocabile supera Colombi per il gol che riapre il match, ma solo momentaneamente.
Massimo Donati 4 - Tre passi indietro dopo il Pescara, tre schiaffoni pesanti dall’Entella che dà alla sua squadra una pesante lezione di gioco e soprattutto di determinazione. La contestazione dei tifosi, fin a quel momento impeccabili come sempre, è inevitabile. E la classifica si fa sempre più dura.