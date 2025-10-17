Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale

La pausa fa male alla Sampdoria e bene alla Virtus Entella: la squadra blucerchiata dopo un filotto di tre gare a punti, con la bella vittoria sul Pescara che sembrava il punto di svolta, cade nuovamente e in maniera rovinosa nell’inedito derby ligure contro la squadra di Chiavari che veniva da un punto in quattro gare. Al Comunale finisce infatti 3-1 per i biancocelesti che dominano in lungo e in largo la sfida contro i blucerchiati.

Nel primo tempo tutto si decide dopo la mezz’ora di gioco con i padroni di casa che sbloccano la sfida grazie a un ex genoano come Debenedetti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa gira alle spalle di un immobile Ghidotti. Pochi minuti dopo un intervento del portiere blucerchiato su Di Mario viene punita dal calci odi rigore: dagli undici metri Franzoni segna nonostante lo stesso riesca a toccare la palla senza però respingerla del tutto.

Nella ripresa il copione non cambia nonostante le sostituzioni effettuate dal tecnico Donati con Ghidotti che al 57° si supera su Franzoni. A dieci minuti dalla fine però i blucerchiati hanno un sussulto d’orgoglio con il bomber Coda che riapre la sfida con una delle sue classiche giocate su un pallone vagante. La gioia e la speranza però durano poco visto che all’84° Tiritiello su palle inattiva trova il tocco giusto per riportare a due le lunghezze di distanza.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00 - Frosinone-Monza

Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol

Ore 15:00 - Pescara-Carrarese

Ore 15:00 - Reggiana-Bari

Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Reggiana 9

Virtus Entella 9*

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5*

Mantova 4

Spezia 3

* una partita in più