Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio

Nella giornata di ieri il tecnico Alessio Dionisi ha firmato il contratto che lo legherà nuovamente all'Empoli, dove nel 2020/21 conquistò la promozione in Serie A. E a fare gli auguri all'allenatore per questa nuova avventura è arrivato anche l'in bocca al lupo da parte del Comune di Piancastagnanio, città dove è nato appunto Dionisi:

‘Il Comune di Piancastagnaio fa un grande in bocca al lupo ad Alessio Dionisi!

A nome di tutta la comunità, rivolgiamo i nostri più sentiti auguri ad Alessio Dionisi, nuovo allenatore dell’Empoli FC.

Il legame tra Dionisi e Piancastagnaio è forte e autentico: non solo per il suo inizio di carriera calcistica tra le fila delle giovanili della Pianese, ma anche per le sue origini amiatine, che ci rendono orgogliosi del suo percorso umano e professionale. Siamo certi che porterà passione, competenza e determinazione anche in questa nuova avventura. Forza Mister! Piancastagnaio tifa per te!’

Questo il comunicato dell'Empoli sul ritorno in panchina del classe '80:

"Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico".