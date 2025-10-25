Atalanta, Juric ne convoca 24 per la trasferta a Cremona: confermate tre assenze
Saranno 24 i calciatori convocati da Ivan Juric per la sfida tra Cremonese e Atalanta in programma questa sera allo Zini a partire dalle 20:45, match valido per la 8^ giornata di Serie A. Dopo i tanti infortuni che hanno falcidiato i nerazzurri nelle scorse settimane, adesso il tecnico croato può contare in gran parte della rosa al completo. Restano assenti Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac e Mitchel Bakker. Questa la lista completa:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello;
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Salardzic, Zalewski;
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.
