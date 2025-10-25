Cessioni quote a Tey: multe per Manfredi e la Samp, tre mesi di inibizione al socio di Singapore

Mancata trasmissione delle documentazioni relative ai requisiti di onorabilità dei nuovi soci e della cessione stessa entro i 15 giorni prevista dai regolamenti. Questo è quanto è stato contestato dalla Procura Federale ai vertici della Sampdoria e, per responsabilità diretta e oggettiva, al club stesso. Nella serata di ieri è arrivata la sentenza circa il passaggio di quote dalla società a cui fa riferimento l'attuale presidente Matteo Manfredi all'imprenditore di Singapore Joseph Tey.

I fatti

Le sanzioni fanno riferimento allo scorso 7 ottobre 2024 quando Tey ha creato in Lussemburgo la KickOff Ventures che acquistò il 58% della Gestio Capital Structuring & Investment Solution S.A., a sua volta detentrice del 100% delle azioni della Blucerchiati S.p.A e a sua volta detentrice del 99,96% della Sampdoria.

Le sanzioni

Matteo Manfredi e Raffaele Fiorella, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Sampdoria sono stati inibiti per due mesi, pena commutata ad un'ammenda di 12mila euro mentre il socio di maggioranza Joseph Tey, Nathan Walker, Elena Guaraldi e Pierre Xavier Goffinet (entrambi legali rappresentati e muniti dei poteri di controllo della Kick Off Ventures S.A.) sono stati inibiti per tre mesi. Pena pecuniaria per la Sampdoria che invece dovrà pagare una multa di 7500 euro.